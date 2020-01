Das Open-Source Filesharing-Programm wächst mit der neuen Version zu einer Groupware heran und bietet integrierte Programme für Dokumentbearbeitung in Echtzeit Foto: Nextcloud

Die neue Version der Open-Source Filesharing-Plattform Nextcloud heißt "Nextcloud Hub" – mit ihr ändert sich nicht nur der Name des Clouddienstes, sondern auch seine Positionierung im Markt. Laut Forbes enthüllte Nextcloud-CEO Frank Karlitschek bei einer Präsentation in Berlin eine Reihe neuer Funktionen, die Nextcloud zu einer kollaborativen Software transformiert, die mit Microsoft Office 360 oder Google Docs konkurrieren kann. Neu oder verbessert sind Funktionen wie Audio- und Videokonferenzen, die Integration von Programmen zur Dokumentbearbeitung in Echtzeit, sowie der Kalender- und E-Mail-App.



OnlyOffice-Suite integriert

OnlyOffice, eine Office-Suite mit der Nextcloud laut Karlitschek bereits einige Zeit kollaborierte, wird bei Installation des neuen Nextcloud Hubs integriert sein. Zuvor musste mit relativ viel Aufwand auf Docker-Container zurückgegriffen werden, um auf die Office-Komponenten zurückzugreifen.

Nextcloud Hub startet nun von Haus aus mit der OnlyOffice-Suite. Diese beinhaltet Komponente für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationen und ist mit den gängigen Dateiformaten von Microsoft Office, Open Office und Libre Office kompatibel. Der Umfang der Funktionen von OnlyOffice entspricht der frei zugänglichen OnlyOffice Community Edition, ein Upgrade auf die umfangreichere OnlyOffice Enterprise Edition sei jedoch ebenfalls möglich.

Überblick: Automatisierte Abläufe, Photo-App und weitere Verbesserungen

Weitere Neuerung sind im Filesharing-Segment zu finden. Unter anderem lassen sich nun sogenannte "Workspaces" einrichten, in welchen Dateien und Ordner mit To-Do-Listen und Notizen versehen werden können. Mit der neuen Funktion "Flow" lassen sich Abläufe automatisieren – wie zum Beispiel dem exportieren eines Dokuments als PDF. Auch können Datei nun zur weiteren Bearbeitung gesperrt werden, wenn es heruntergeladen wird, um Konflikte zwischen verschiedenen Versionen zu vermeiden.

So sieht das File-Management auf der neuen Photo-App aus Foto: Nextcloud

Auch die Navigation durch Fotomassen soll mit der neuen "Photo-App" verbessert werden. Mit Tags, einer Timeline und einer integrierten Karte, öffnen sich neue Möglichkeiten für das Managen von Bildern. Die interne Kommunikation durch die Komponente "Talk" bekommt eine Reihe von Neuerungen, wie ein neues Design und einer Integration in die Kalender-App von Nextcloud. So können Teilnehmer eines Meetings zu Video- und Audiochats eines Ereignisses hinzugefügt werden. Der Neue Mail-Client erkennt zudem Nachrichten von Verkehrsunternehmen, wie Zug- und Flugtickets, und kann Buchungsdaten automatisch in den Kalender eintragen. (hsu, 18.01.2020)