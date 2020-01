Stefan Kraft (hier beim Trainingssprung) musste sich in Titisee-Neustadt nur Dawid Kubacki geschlagen geben. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Titisee-Neustadt – Stefan Kraft hat sich am Samstag in der ersten von zwei Weltcup-Einzelkonkurrenzen in Titisee-Neustadt nur dem Polen Dawid Kubacki geschlagen geben müssen. Der Salzburger steigerte sich nach 135,5 m im ersten Durchgang um fünf Meter auf 140,5 und wurde 6,4 Zähler hinter dem Sieger Zweiter vor Ryoyu Kobayashi (JPN). Kubacki hatte auch in Bischofshofen gewonnen.

Gregor Schlierenzauer, der sich im zweiten Durchgang mit 136 m von Rang 20 auf 15 verbesserte, war zweitbester ÖSV-Mann. Daniel Huber (19.), Jan Hörl (21.), Philipp Aschenwald (25.) und Michael Hayböck (29.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte. (APA, 18.1.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Samstag in Titisee-Neustadt:

1. Dawid Kubacki (POL) 290,1 Punkte (140,5 m/141,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 283,7 (135,5/140,5)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 282,8 (138,5/138,5)

4. Johann Andre Forfang (NOR) 280,4 (137,5/138,0)

5. Constantin Schmid (GER) 277,6 (136,0/139,5)

. Stephan Leyhe (GER) 277,6 (139,0/134,5)

7. Daniel-Andre Tande (NOR) 275,4 (136,0/138,5)

8. Kamil Stoch (POL) 275,1 (137,5/135,5)

9. Piotr Zyla (POL) 273,6 (136,0/134,0)

10. Timi Zajc (SLO) 271,7 (135,0/137,0)

11. Jewgenij Klimow (RUS) 269,7 (139,5/134,5)

12. Karl Geiger (GER) 269,0 (132,5/135,0)

13. Robert Johansson (NOR) 268,7 (135,0/137,0)

14. Anze Lanisek (SLO) 267,5 (134,0/135,0)

15. Gregor Schlierenzauer (AUT) 265,1 (132,0/136,0)

16. Daiki Ito (JPN) 265,0 (136,5/134,0)

17. Marius Lindvik (NOR) 259,7 (132,5/135,0)

18. Yukiya Sato (JPN) 259,0 (129,5/135,0)

19. Daniel Huber (AUT) 258,1 (133,0/133,5)

20. Domen Prevc (SLO) 257,2 (134,5/133,5)

21. Jan Hörl (AUT) 257,1 (133,5/132,5)

22. Peter Prevc (SLO) 255,8 (129,0/133,0)

23. Roman Koudelka (CZE) 254,8 (132,0/132,0)

24. Keiichi Sato (JPN) 254,0 (132,5/132,5)

25. Philipp Aschenwald (AUT) 252,3 (132,0/130,5)

26. Cene Prevc (SLO) 248,8 (134,5/129,0)

27. Simon Ammann (SUI) 242,6 (131,5/126,5)

28. Junshiro Kobayashi (JPN) 240,1 (129,0/124,5)

29. Michael Hayböck (AUT) 234,8 (129,0/125,5)

30. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 225,6 (130,5/120,0)

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup:

1. Karl Geiger (GER) 841

2. Stefan Kraft (AUT) 779

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 715

4. Dawid Kubacki (POL) 664

5. Marius Lindvik (NOR) 519

6. Kamil Stoch (POL) 467

7. Daniel-Andre Tande (NOR) 433

8. Philipp Aschenwald (AUT) 392

9. Peter Prevc (SLO) 382

10. Johann Andre Forfang (NOR) 375

11. Anze Lanisek (SLO) 327

12. Yukiya Sato (JPN) 303

13. Piotr Zyla (POL) 290

14. Stephan Leyhe (GER) 285

15. Daniel Huber (AUT) 265

Weiter:

21. Gregor Schlierenzauer (AUT) 202

22. Jan Hörl (AUT) 197

26. Michael Hayböck (AUT) 112

53. Stefan Huber (AUT) 7

55. Clemens Leitner (AUT) 6

57. Clemens Aigner (AUT) 5

Nationencup:

1. Österreich 2715

2. Norwegen 2331

3. Polen 2215

4. Deutschland 2063

5. Japan 1869

6. Slowenien 1611

7. Schweiz 501

8. Tschechien 130

9. Russland 124

10. Finnland 75