In dieser Galerie: 2 Bilder Die Ablösung Ri Yong-ho ist bisher nicht bestätigt. Foto: Reuters/Fred Dufour Bei der Plenarsitzung der Partei der Arbeit Koreas am 1. Jänner fehlte der Außenminister. Foto: APA/AFP/KCNA

Seoul – Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho soll nach einem Bericht der Nachrichtenseite NK News abgelöst worden sein. Der Name seines Nachfolgers werde sehr wahrscheinlich am Donnerstag während einer Veranstaltung oder sogar vorher bekanntgegeben, schrieb das in den USA ansässige Portal unter Berufung auf Quellen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.

Die Absetzung erfolgte demnach im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung erfolgt. Sie könnte einen Wechsel in Nordkoreas Diplomatie andeuten, wie es weiter hieß. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist in dem weitgehend isolierten, stalinistisch regierten Land nicht möglich. Bei einem Parteiplenum Anfang Jänner war Ri Yong-ho jedenfalls nicht unter den Teilnehmern.

Ri war seit 2016 Außenminister. Er hatte unter anderem an dem gescheiterten Gipfel von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi im vergangenen Februar teilgenommen und anschließend auf einer Pressekonferenz als Sprecher Nordkoreas gewirkt. Im August beschimpfte Ri seinen US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo als "hartnäckiges Gift der US-Diplomatie". Hintergrund waren Interviewäußerungen Pompeos, wonach die USA an den Sanktionen gegen Nordkorea festhalten, solange dessen Führung ihr Atomwaffenprogramm nicht aufgebe.

Seit dem gescheiterten Gipfel stagnieren nicht nur die Atomgespräche wieder, auch die Beziehungen zwischen Nordkorea und Südkorea, dessen Schuttmacht die USA sind, sind nicht mehr vorangekommen. Kim und Trump hatten sich nicht auf einen Fahrplan für die atomare Abrüstung Nordkoreas und die Gegenleistungen der USA einigen können. (red, APA, dpa, 18.1.2020)