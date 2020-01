Österreich ärgerte Spanien eine Halbzeit gewaltig. Foto: Reuters/Niesner

Österreichs Handball-Nationalteam hat bei der Europameisterschaft im zweiten Hauptrunden-Spiel die zweite Niederlage kassiert. Nach dem 23:27 gegen Kroatien musste sich die ÖHB-Auswahl am Samstag vor rund 8.500 Zuschauern in der Wiener Stadthalle Spanien mit 26:30 (16:17) geschlagen geben. Weiter geht es für die Österreicher am Montag (20.30 Uhr) gegen Deutschland.



Es sollte ein richtig gutes Handballspiel werden gegen den regierenden Europameister. Nikola Bilyk wirkte viel aggressiver als gegen Kroatien, bekommt aber immer noch keinen Star-Bonus bei den Pfiffen der Schiedsrichter. Noch immer fehlt der Respekt. Österreich scorte konstant, der erste Rückschlag nach sieben Minuten: Eine Zwei-Minuten-Strafe für Flügel Weber (ein leichter Stoß) nutzte Spanien zur 7:5-Führung. Dem Zuschauer schwante Übles. Aber das ÖHB-Team schlug zurück, stibitzte den Spaniern immer wieder Bälle und lief in überragendem Tempo Gegenstöße. Der Jammer nur: Allein drei mal scheiterten Weber (save) und Frimmel (Stange) allein vor dem Goalie. Diese Chancen musst du auf diesem Weltklasse-Niveau dann halt verwerten.

Im vierten Anlauf klappte es für Weber: 10:9 (15.). Durchschnaufen. Die Spanier agierten nicht so souverän wie in ihren bisherigen EM-Auftritten. "Sie haben mit den Rückraumleuten Raul Entrerrios (38 Jahre) und Joan Canelas (33) Erfahrung" sagte Teamchef Pajovic." Dazu kommt ihr geduldiges Angriffsspiel und mit Gonzalo Perez de Vargas ein starker Tormann".

Zur Halbzeit knapp

Österreich war taktisch wieder top eingestellt, Pajovic ließ eine 5:1-Deckung mit Frimmel an der Spitze aufstellen. Eine Halbzeitführung wurde aber durch zwei, drei bittere Fehler vergeben. Bilyk verliert in Überzahl am Gegenstoß den Ball im Dribbling, Frimmel steigt ins Out, Bozovic zieht aus guter Position übers Tor und macht Trash-Talk mit den Spaniern. David Herburger wurde für einen "Clothesline" mit den Roten Karte ausgeschlossen. Kann man wohl geben. Halbzeit: 16:17 statt 17:16.

Der zweite Durchgang (für die Skifans hier) begann ungünstig mit einer Zwei-Minuten-Strafe für Bozovic. Dafür war Thomas Eichberger zur Stelle, der ÖHB-Goalie rutschte nach einem Wechsel von der Bank spektakulär ins Tor und lenkte einen Ball an die Stange (18:19). Die Spanier schoben nun den Seziertisch in die Stadthalle. Diszipliniert wurde jeder Angriff zu Ende gespielt, bis ein Loch in der ÖHB-Abwehr aufging (19:23, 41. Minute).



"Wir sind nicht so weit weg", sagt Kreisläufer Tobias Wagner. Stimmt. Irgendwie. Leider wurden auch in Halbzeit zwei mehrere Gegenstöße mit Ballverlusten verschenkt. Spanien zog mit fünf Toren davon, die Entscheidung in einem spektakulären Spiel (21:26, 48.). Am Ende wurde es ein respektables Ergebnis gegen den regierenden Europameister.



Die Hoffnung auf Gruppenplatz drei lebt weiter, für den wohl zumindest im Montagsspiel gegen Deutschland und eventuell dann auch zum Hauptrundenabschluss gegen Weißrussland Siege her müssen. Dann würde es in Stockholm ein Spiel um Platz fünf geben. (Florian Vetter, 18.1.2020)

Ergebnis:

Spanien – Österreich 30:26 (17:16)

Wiener Stadthalle, 8.500 Zuschauer

Tore AUT: Bozovic 5, Frimmel 4, Bilyk, Weber je 3, Dicker, Zeiner, Wagner, Posch je 2, Jochmann 1, Hutecek 1, Wöss 1

Beste Werfer ESP: Maqueda Pena 6, Entrerrios Rodriguez, Figueras Trejo, Arino Bengoechea je 4