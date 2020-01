In dieser Galerie: 2 Bilder Demonstranten überwinden eine Polizeisperre. Foto: APA/epa/WAEL HAMZEH Ein Zeltlager der Protestierenden ging am Samstag in Flammen auf. Foto: AP/Hussein Malla

Beirut – Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind Dutzende Menschen verletzt worden. Das libanesische Rote Kreuz teilte am Samstag mit, dass 30 Personen in Krankenhäuser gebracht worden seien.

Weitere 45 Verletzte seien vor Ort behandelt worden. Am Samstag war es im Zentrum von Beirut zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen.

Präsident fordert Armeeeinsatz

Auf Live-Bildern des arabischen Nachrichtensenders Al-Arabia war zu sehen, wie Demonstranten Steine in Richtung der Polizisten warfen, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Präsident Michel Aoun rief die libanesische Armee auf, Ruhe und Ordnung in der Hauptstadt wiederzuherstellen.

Im Libanon kommt es seit mehreren Wochen zu Protesten gegen die Regierung. Die Demonstrationen richten sich gegen die Führung des Landes, der die Demonstranten Korruption vorwerfen. Auf Druck der Straße erklärte Ministerpräsident Said Hariri Ende Oktober seinen Rücktritt. Bisher konnte keine neue Regierung gebildet werden.

Die wochenlangen Proteste haben im Libanon die schwerste politische und wirtschaftliche Krise seit dem Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren ausgelöst. Das Libanesische Pfund hat stark an Wert verloren. (APA, dpa, 18.1.2020)