Ciro, Tormaschine. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Rom – Ciro Immobile trifft und trifft. Der italienische Fußball-Nationalstürmer stockte sein Torkonto in der Serie A am Samstag beim 5:1-Sieg von Lazio Rom gegen Sampdoria Genua mit einem Dreierpack auf 23 Treffer auf. Der 29-Jährige traf in der 17. Minute per Elfmeter zum 2:0, legte drei Minuten später noch einen drauf und vollendete seinen Arbeitstag mit einem weiteren Strafstoß in der 65. Minute. Alleine in den drei Partien seit Jahreswechsel schlug Immobile sechsmal zu. Mit dem elften Ligasieg in Serie markierte Lazio zudem einen Clubrekord.

Die Römer liegen mit 45 Punkten aus 19 Spielen nur drei Zähler hinter Serienmeister Juventus Turin und einen hinter dessen ersten Verfolger Inter Mailand auf Tabellenplatz drei. Juventus empfängt am Sonntag (20.45 Uhr) Parma. Inter gastiert am Nachmittag (15.00 Uhr) mit ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, um den sich Wechselgerüchte ranken, bei US Lecce. (APA, 18.1.2020)