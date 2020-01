Enorme Sicherheitsvorkehrungen in Berlin für die internationale Libyen-Konferenz am Sonntag. Foto: APA / dpa / Annette Riedl

Berlin – Der Chef der international anerkannten Regierung Libyens, Fayez al-Sarraj, hat vor der Berliner Libyen-Konferenz am Sonntag eine internationale Schutztruppe für sein Land gefordert. Wenn General Khalifa Haftar seine Offensive nicht einstelle, müsse die internationale Gemeinschaft aktiv werden, sagte al-Sarraj der "Welt am Sonntag". Auch mit einer internationalen Truppe zum "Schutz der Zivilbevölkerung".

"Eine solche Schutztruppe muss unter dem Dach der Vereinten Nationen agieren", forderte Sarraj. Fachleute müssten beraten, wer daran teilnehme, "etwa die EU oder die Afrikanische Union oder die Arabische Liga". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte zuletzt eine Schutztruppe der EU für Libyen vorgeschlagen. Das Land gilt als wichtigstes Transitland für Migranten, die über das zentrale Mittelmeer in die EU gelangen wollen.

Der Chef der international anerkannten Regierung, Fayez al-Sarraj, fordert Uno-Truppen für Libyen. Foto: APA / Hans Punz

Tauziehen um Waffenstillstand

Der abtrünnige General Haftar hatte bei einem Treffen in Moskau Anfang der Woche die Unterzeichnung eines Waffenstillstands abgelehnt. Er nimmt ebenso wie Premierminister Sarraj am Sonntag an der internationalen Libyen-Konferenz in Berlin teil. Im April vergangenen Jahres hatte Haftar seine Offensive gegen die libysche Hauptstadt Tripolis begonnen und war zuletzt nah an sie herangerückt

"Wir würden eine Schutztruppe begrüßen, nicht weil wir als Regierung beschützt werden müssten, sondern zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung, die seit neun Monaten ständig bombardiert wird", erklärte Sarraj. Allein beim Angriff auf ein Flüchtlingslager am Rand der Hauptstadt seien im Sommer etwa 50 Flüchtlinge getötet worden. Das seien Kriegsverbrechen, vor denen die Menschen beschützt werden müssten.

USA gegen alle Truppen

Die USA haben sich in der Nacht auf Sonntag für einen Abzug aller ausländischer Truppen aus dem Bürgerkriegsland ausgesprochen. Der Konflikt dehne sich immer weiter aus und gleiche zusehends Syrien, sagte ein Beamter des US-Außenamts nach Angaben von Journalisten, die Außenminister Mike Pompeo nach Berlin begleiteten.

"Wir denken, dass alle ausländischen Truppen Libyen verlassen sollten", wurde der Regierungsbeamte zitiert. Pompeo landete am Samstagabend in Deutschland, wie seine Sprecherin Morgan Ortagus auf Twitter mitteilte. Er nimmt für die US-Regierung an der Konferenz in Berlin teil, wo an diesem Sonntag Akteure rund um den Libyen-Konflikt im deutschen Bundeskanzleramt zusammenkommen.

Tunesien winkt ab

Tunesien lehnte unterdessen eine kurzfristige Einladung der deutschen Regierung zum Gipfel abgelehnt. Da die Einladung erst am Freitag erfolgt sei und Tunesien nicht Teil der seit September laufenden Vorbereitungstreffen war, verzichte man auf die Teilnahme an der Konferenz, teilte das Außenministerium des libyschen Nachbarstaates mit. Die beiden nordafrikanischen Länder haben eine 450 Kilometer lange gemeinsame Grenze.

Eskalation befürchtet

In Libyen brach nach dem Sturz und der Tötung von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg aus. Die Regierung von Ministerpräsident Sarraj ist international anerkannt, hält aber nur kleine Gebiete rund um die Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes.

Gegen ihn kämpft der General Khalifa Haftar mit seinen Verbündeten, die weite Teile des ölreichen Landes beherrschen. Eine Reihe ausländischer Akteure mischt mit, teils auch mit militärischer Unterstützung. Die Türkei unterstützt die Regierung von Sarraj. Russland steht auf der Seite von General Haftar.

Zur internationalen Libyen-Konferenz in Berlin empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem die Staats- und Regierungschefs Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und der Türkei im Bundeskanzleramt. Ziele des Zusammentreffens unter UN-Schirmherrschaft sind die Festigung einer Waffenruhe sowie eine Selbstverpflichtung der Konferenzteilnehmer, nicht im Libyen-Konflikt einzugreifen. (AFP, dpa, 19.1.2020)