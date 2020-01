Clearview bietet eine App, die mit nur einem Foto beunruhigende Ergebnisse liefert. Foto: Getty Images / iStock / metamorworks

Mit wenigen Klicks sämtliche Bilder eines Menschen sammeln: Immer wieder warnen Datenschützer vor Gesichtserkennungssoftware. Auch die Europäische Kommission will ein Verbot der Technologie, um diese zu regulieren und Vorschriften zu schaffen. Wie die New York Times nun aber aufgezeigt hat, ist eine derartige Software vielerorts bereits im Einsatz. Dahinter steht das US-Startup Clearview, welches ein beängstigendes Produkt geschaffen hat.

Private Firmen nutzen Software

Das Jungunternehmen operiert unter dem Radar, soll aber trotzdem von mittlerweile 600 Strafverfolgungsbehörden genutzt werden. Konkretere Infos will das Startup nicht geben. Allerdings gesteht CEO Hoan Ton-That ein, dass man die Software bereits an private Unternehmen verkauft habe, die diese aus Sicherheitszwecken nutzen. Obwohl das Produkt des Startups tief in die Privatsphäre von Menschen eingreift, hält sich die Firma selbst ziemlich bedeckt.

Unternehmen überwacht Anfragen

Auf die Anfragen der NY Times-Journalistin wurde lange nicht reagiert. Gleichzeitig fing das Unternehmen an, die Frau zu überwachen. So ließ sie auf Nachfrage bei mehreren Polizisten, ihr Gesicht mit der Clearview-App analysieren, woraufhin das Startup die Beamten kontaktierten und nachfragten, ob sie mit ihr gesprochen hätten. Das Jungunternehmen weiß also auch ganz genau, welche Gesichter von wem gescannt werden.

Datenbank mit drei Milliarden Fotos

Die Software selbst weist offenbar den letzten Stand der Technik auf und liefert bereits heute beeindruckende Ergebnisse. Clearview selbst sagt, dass man bei ihnen eine Datenbank mit drei Milliarden Fotos durchsuchen kann. Diese wurden aus dem Internet abgesaugt und bei dem Jungunternehmen gespeichert. Auch sämtliche Uploads werden auf die Server übertragen und dort gehäuft. Potenzielle Käufer können die App 30 Tage lang kostenlos testen – die Zufriedenheit sei laut dem Unternehmen groß.

Ein Treffer nach nur wenigen Sekunden

Die Software soll die Arbeit von Sicherheitsbehörden nämlich massiv erleichtern. Nötig ist dafür nur ein einziges Foto, um in weiterer Folge etliche weitere Bilder und den Namen der Person herauszufinden. Die App soll bereits dabei geholfen haben, mehrere Kriminelle zu überführen. Ein Dieb, der einen Apple Store überfallen hatte, spürte ein Polizeibeamter in New Jersey mit der Software in nur wenigen Sekunden auf.

Fotos gefunden, die Journalistin selbst nicht kannte

Gegenüber der Journalistin der NY Times wurde die App von CEO Ton-That dann letztlich doch demonstriert. Die Software fand etliche Fotos der Frau, die teilweise mehrere Jahrzehnte zurückreichen. Von der Existenz mancher hatte sie selbst nichts gewusst. Die App lieferte übrigens auch einige Treffer, als die Journalistin ihre Nase und Mund verdeckte. Auch bei dem CEO selbst wurden etliche Bilder gefunden – bei einem wies der Mann einen nackten Oberkörper auf und war offenbar mit Blut bedeckt.

Ausdrückliche Warnung

Clearview operiert zwar unter dem Radar, es dürfte allerdings nicht mehr allzu viel Zeit vergehen, bis eine Firma derartige Software für den Consumer-Markt bringt – mangelnde Gesetzgebung und Regulierung machen es möglich. Stanford-Professor Al Gidari warnt ausdrücklich vor Gesichtserkennung und sieht einen dringenden Handlungsbedarf: "Ohne einem starken Gesetz sind wir alle erledigt". (red, 19.1.2020)