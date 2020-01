So soll das neue "Yaru"-Theme aussehen. Foto: Yaru

Ubuntu bekommt einen neuen Look. Canonical und Yaru arbeiten gemeinsam an einem neuen Theme, das im April erscheinen soll. "Yaru" ist seit 18.10 Standard – mittlerweile sind eineinhalb Jahre vergangen. Erste Screenshots zeigen, in welche Richtung die Neugestaltung gehen soll. Von dem Theme wird es eine helle und dunkle Version geben – auch eine dritte Ausgabe mit helleren Farben ist in Arbeit.

Den Umstieg wagen

Im Ubuntu-Blog kann man mehr zu der Auffrischung der LTS-Version erfahren. Ubuntu zählt zu den populärsten Linux-Distributionen, die gerade bei Einsteigern beliebt ist. So ist die Canonical-Distro sicher einer der stabilsten und einsteigerfreundlichsten Linux-Versionen. Gerade für wechselwillige Windows-7-Nutzer also durchaus eine empfehlenswerte Alternative. (red, 19.1.2020)