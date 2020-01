Clement Noel präsentierte sich am Sonntag sehr stark. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Wengen – Clement Noel hat im ersten Durchgang des Slaloms in Wengen eine überlegene Bestzeit erzielt. Der Franzose führt in 50,72 Sekunden 67 Hundertstel vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 0,73 Sekunden vor Marco Schwarz. Der Schweizer Ramon Zenhäusern und der Franzose Alexis Pinturault liegen als Ex-aequo-Vierte bereits 0,99 hinter dem Sieger des Slaloms in Zagreb.

Daniel Yule aus der Schweiz, der zuletzt die Torläufe in Madonna di Campiglio und Adelboden gewonnen hatte, liegt mit 1,48 Rückstand nur auf Platz zwölf. Während Manuel Feller (1,67) als 15. noch mitmischt, ist im System von Michael Matt scheinbar weiter der Wurm drin, der Tiroler schied nach wenigen Toren aus. Er hatte in Madonna als 33. die Entscheidung verpasst und war in Adelboden nicht über Rang 24 hinausgekommen. "Für irgendwas wird es schon gut sein, vielleicht weiß ich das dann in zehn Jahren. So wie heute hat es mir noch nie die Skier überkreuzt", sagte ein ratloser Matt im ORF.

Noel nützte am Sonntag hingegen die Startnummer eins, um eine nahezu einwandfreie Fahrt auf dem schwierigen, von vielen Wellen geprägten Hang hinzulegen. Er überzeugte vor allem im Mittelteil, wo er einen Großteil seines Vorsprungs herausfuhr. "Der Schnee war ein bisschen komisch, aber es war ein guter Lauf. Ich habe gut angedrückt, vor allem im Steilhang, das hat wahrscheinlich den Unterschied ausgemacht. Ich mag den Hang", sagte der Franzose.

Fabio Gstrein (2,28) schaffte als 26. die Qualifikation für die Entscheidung ebenso wie Marc Digruber (2,37) mit einer Punktlandung als 30. Matthias Graf (2,59) verpasste das Finale als 38., Johannes Strolz und Adrian Pertl fielen aus.

Mannschaftlich stark präsentierten sich erneut die Schweizer. Mit Zenhäusern, Loic Meillard (1,18) als Sechstem und Tanguy Nef (1,21) als Achtem liegen insgesamt drei Eidgenossen und den besten zehn.

Der zweite Durchgang beginnt um 13.15 Uhr (live ORF 1). (honz, 19.1.2020)

Ski-Weltcup-Slalom der Herren am Sonntag in Wengen – 1. Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 50,72

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,67

3. Marco Schwarz (AUT) +0,73

4. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,99

. Alexis Pinturault (FRA) +0,99

6. Loic Meillard (SUI) +1,18

. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +1,18

8. Tanguy Nef (SUI) +1,21

9. Alexander Choroschilow (RUS) +1,43

10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,46

11. Giuliano Razzoli (ITA) +1,47

12. Daniel Yule (SUI) +1,48

13. Stefan Hadalin (SLO) +1,57

14. Simon Maurberger (ITA) +1,58

15. Manuel Feller (AUT) +1,67

Weiter:

26. Fabio Gstrein (AUT) +2,28

30. Marc Digruber (AUT) +2,37

37. Mathias Graf (AUT) +2,59

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Michael Matt (AUT), Johannes Strolz (AUT), Adrian Pertl (AUT), Andre Myhrer (SWE), Zan Kranjec (SLO), Luca Aerni (SUI)