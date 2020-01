Clement Noel präsentierte sich nach dem Ausfall in Adelboden stark. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Wengen – Clement Noel hat im ersten Durchgang des Slaloms in Wengen eine überlegene Bestzeit erzielt. Der Franzose führt in 50,72 Sekunden 67 Hundertstel vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 0,73 Sekunden vor Marco Schwarz. Der Schweizer Ramon Zenhäusern und der Franzose Alexis Pinturault liegen als Ex-aequo-Vierte bereits 0,99 hinter dem Sieger des Slaloms in Zagreb.

Daniel Yule aus der Schweiz, der zuletzt die Torläufe in Madonna di Campiglio und Adelboden gewonnen hatte, liegt nach 23 Läufern mit 1,48 Rückstand nur auf Platz elf. Während Manuel Feller (1,67) sich als Dreizehnter einreihte, ist im System von Michael Matt scheinbar weiter der Wurm drin, der Tiroler schied nach wenigen Toren aus.

Noel nützte die Startnummer eins, um eine einwandfreie Fahrt auf dem schwierigen, von vielen Wellen geprägten, Hang hinzulegen. Er überzeugte vor allem im Mittelteil, wo er einen Großteil seines Vorsprungs herausfuhr. "Der Schnee war ein bisschen komisch, aber es war ein guter Lauf. Ich habe gut angedrückt, vor allem im Steilhang, das hat wahrscheinlich den Unterschied ausgemacht. Ich mag den Hang", sagte der Franzose im ORF.

Der zweite Durchgang beginnt um 13.15 Uhr (live ORF 1). (honz, 19.1.2020)