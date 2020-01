Susanne Wiesinger wurde nach 25 Jahren Lehrtätigkeit in Wien-Favoriten von Bildungsminister Heinz Faßmann im Februar 2019 zur Leiterin der Ombudsstelle für Werte- und Kulturfragen berufen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte, Susanne Wiesinger, ist bis zum Auslaufen ihres Vertrages im Februar vom Bildungsministerium freigestellt, bestätigte man dort am Sonntag auf APA-Anfrage. Danach soll sie aller Voraussicht nach in die Bildungsdirektion Wien wechseln. In ihrem Buch berichtet sie über eine angebliche "politische Vereinnahmung des Lehrkörpers".

Aus Medien erfahren



Herausgegeben wird "Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört" vom QVV-Verlag des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Das Buch wird am Montag präsentiert.

"Dass Susanne Wiesinger seit gestern keine Ombudsfrau mehr ist, hat sie aus den Medien erfahren. Ihr gegenüber hielt sich das Bildungsministerium bedeckt", berichtet die Rechercheplattform Addendum, die von Mateschitz finanziert wird.

Angesichts erster Auszüge aus dem Werk der Lehrerin, die früher als Personalvertreterin in der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen tätig war, zeigte sich das Bildungsministerium schon am Samstag in einer Aussendung "überrascht und verwundert". Heinz Faßmann sei "außerordentlich irritiert".

Opposition ortet "Message Control"

Die Opposition reagierte am Sonntag prompt. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sieht Wiesingers Freistellung im Ministerium als "direkte Auswirkung der Message Control des Systems Kurz". Der richtige Weg sei, dass man Probleme von Lehrerinnen und Lehrern ernst nehme.

Auch für FPÖ-Obmann Norbert Hofer und Klubchef Herbert Kickl ist die Freistellung der früheren Lehrerin "offenbar der Versuch, kritische Stimmen mundtot zu machen". Für NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre "sollten wir Frau Wiesinger für ihren Mut dankbar sein und lieber dringend über die Inhalte des Buches sprechen".

Erstes Buch 2018

Im Herbst 2018 wurde Susanne Wiesinger, die damals Deutsch und Musik an einer Neuen Mittelschule unterrichtete, mit ihrem Buch "Kulturkampf im Klassenzimmer" einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Darin berichtete sie unter anderem von Beschneidungen und muslimischen Mädchen, die von ihren Mitschülern bedroht werden, wenn sie sich nicht angemessen kleiden.

Faßmann bezeichnete Werte- und Kulturkonflikte im Klassenzimmer damals als "fast zwangsläufige Konflikte in einer Einwanderungsgesellschaft, die zuletzt pluralistischer geworden ist" und bestellte Wiesinger als "Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte" in Vollzeit. Wiesinger sollte selbstständig, unabhängig und weisungsfrei arbeiten, und so Lehrern den Rücken stärken, hieß es bei ihrer Vorstellung Ende 2018. (red, 19.1.2020)