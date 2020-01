Sonja Kirchberger & Co. spielen RTL gute Quoten ein, in Deutschland knapp waren knapp sechs Millionen dabei

Die Kaniddat*innen der Dschungelshow müssen Mutproben bestehen, hier fährt Sonja Kirchberger auf einen Abgrund zu – und schreit. Foto: RTL

Regen im Dschungelcamp, für RTL scheint die Sonne: Die diesjährigen C-Promis spielen weiterhin für gute Quoten ein. 320.000 waren am Samstag von Österreich aus dabei, in Deutschland erzielte die Trashshow am Samstag sogar die zweithöchste Reichweite der bisherigen Staffel. 5,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bringen für RTL einen Marktanteil von 24,4 Prozent. (red, 19.1.2020)