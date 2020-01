Bernd Wiesberger beendete sein erstes Turnier der Saison auf Platz acht. Foto: APA/AFP

Abu Dhabi – Bernd Wiesberger hat seine gute Ausgangsposition auf der Schlussrunde des Abu Dhabi Championships nicht in eine Spitzenposition umzumünzen vermocht. Nach zwei frühen Schlagverlusten schaffte der 34-jährige Golfprofi am Sonntag bei seinem Saisondebüt auf der Europa-Tour aber noch eine Par-Runde und wurde Achter. Der Engländer Lee Westwood gewann mit zwei Schlägen Vorsprung.

Wiesberger war vor dem Schlusstag des 7-Millionen-Dollar-Turniers der Rolex-Serie Zweiter gewesen, einen Schlag hinter Westwood, und beendete den Bewerb sechs Schläge hinter dem 46-Jährigen mit dem Gesamtscore von 13 unter Par. "Ich konnte mein Spiel heute nicht wirklich abrufen, aber die gesamte Woche geht in Ordnung", bilanzierte der Burgenländer doch zufrieden. Für ihn geht es ab Donnerstag wie auch für Matthias Schwab in Dubai weiter.

Drei Bogeys, zwei Birdies

Der Steirer landete in seinem ersten Saisonturnier mit insgesamt sechs unter Par an der 42. Stelle. Am Schlusstag verzeichnete er drei Bogeys und zwei Birdies. "Das war heute eine ähnliche Runde wie am Donnerstag (zwei über Par, Anm.). Eigentlich gut gespielt, aber schlecht gescort. Es sind mir keine wirklich guten Schläge gelungen. Daher muss ich mein Score akzeptieren", sagte der 25-Jährige.

Westwood benötigte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs 67 Schläge und hielt mit insgesamt 19 unter Par das Trio Victor Perez (FRA), Tommy Fleetwood (zweifacher Abu-Dhabi-Sieger) und Matthew Fitzpatrick (beide ENG) um zwei Schläge auf Distanz. Er hatte im Vorjahr eine Durststrecke von vier sieglosen Jahren auf der European Tour beendet, nun feierte er in dem Emirat am Arabischen Golf seinen 25. Erfolg. Die Ära seiner Siege umspannt vier Jahrzehnte. (APA, 19.1.2020)