Österreichs Hockey-Auswahl hatte im Finale gegen Deutschland das Nachsehen. Foto: APA/dpa/Gregor Fischer

Berlin – Österreichs Hockey-Herren haben am Sonntag einen neuerlichen Coup verpasst. Zwei Jahre nach Hallen-WM-Gold in Berlin unterlagen die Österreicher als Titelverteidiger im Finale der Hallen-EM ebendort Gastgeber Deutschland mit 3:6 (1:2). Ein junges deutsches Team zeigte dem Weltranglisten-Ersten im Hallenhockey im Horst-Korber-Sportzentrum neben dem Berliner Olympiastadion seine Grenzen auf.

Nach EM- und WM-Gold 2018 musste sich die von Tomasz Szmidt betreute ÖHV-Auswahl damit erstmals bei einem großen Turnier in der Halle wieder geschlagen geben. Die Österreicher holten mit Silber aber ihre siebente Hallen-EM-Medaille in Folge. Rekordeuropameister Deutschland fuhr auch ohne zahlreiche Topspieler, die sich bereits in der Olympia-Vorbereitung befinden, sein 16. EM-Gold in der Halle ein.

Die Österreicher verpassten ihren dritten Hallen-EM-Titel nach 2010 und 2018, stellten mit Mateusz Szymczyk aber den besten Torhüter des Turniers – und mit Michael Körper auch einen von zwei Torschützenkönigen. Der Legionär vom Harvestehuder THC in Hamburg kam auf insgesamt elf Turniertreffer, zwei davon erzielte er auch im Endspiel (1., 25.).

Blitzstart und Wende

Körper brachte Österreich bereits nach 19 Sekunden nach einer Strafecke in Führung. Die Deutschen schlugen durch einen Siebenmeter von Paul Dösch zurück (6.) und gingen durch Philip Schmid erstmals in Führung (16.). Nach Seitenwechsel trafen auch noch Theis Prinz (25.), Raphael Hartkopf (31.), abermals Dösch (31.) und Jan Schiffer (35.) für Deutschland. Körper und Youngster Fabian Unterkircher (32.) konnten für Österreich nur noch verkürzen.

Bis Sonntag hatten die Österreicher alle ihre vier EM-Spiele in Berlin mit zumindest zwei Toren Unterschied gewonnen. Im Halbfinale am Samstag rangen sie die Niederlande, im Olympia-Jahr wie Deutschland nicht mit ihren besten Spielern angetreten, mit 5:3 nieder. Die Niederländer sicherten sich durch einen 11:3-Sieg im Spiel um Platz drei gegen Russland letztlich Bronze. (APA, 19.1.2020)

Ergebnisse:

Deutschland – Österreich 6:3 (2:1)

Tore: Dösch (6./Pen., 31.), Schmid (16.), Prinz (25.), Hartkopf (31.), Schiffer (35.) bzw. Körper (1., 25.), Unterkircher (32.)

Spiel um Platz drei: Niederlande – Russland 11:3 (5:2)