Beim Hausbauen müssen Profis wie Georg Nussbaumer ran.: "Pfusch am Bau", sonntags auf ATV. Foto: ATV

Haus bauen, Baum pflanzen, Kind kriegen: Für manche sind das die Ziele im Leben. Wer sich Pfusch am Bau sonntags um 20.15 Uhr auf ATV anschaut, dem vergeht zumindest Ersteres. Der Bausachverständige Günther Nussbaum rückt im Reality-Format an, wenn Menschen in ihrem Wohnalltag nach Hinterholz 8-Manier mit Baumängeln kämpfen. Er klopft das Haus ab und nimmt Kontakt mit zuständigen Baufirmen auf.

In der Folge vom Sonntag ging es erst ins Mühlviertel, wo ein Paar nach dem Kauf eines Hauses merkte, dass damit einiges nicht stimmte. Angefangen beim Einreichplan, der eigentlich ein Ziegelhaus statt des gebauten Holzriegelbaus vorsah, bis zu Rissen in den Wänden. Auftritt Günther Nussbaum: Er bohrt in die Wände, um nach der Dampfbremse zu suchen. Sie soll verhindern, dass es in Bauteilen schimmelt. Treue Zuseher wissen, dass hier so gut wie immer der Hund begraben liegt. Haben s’ denen ins Hirn geschissen?", ruft Nussbaum später entsetzt vom Dach. Weder First noch Ziegel sind befestigt, bei einem Sturm wird das gefährlich. Die Bewohner müssen mit einer sechsstelligen Summe rechnen, wenn sie sanieren wollen.

Dramatische Lage in Kärnten

Dramatisch ist die Lage auch in Kärnten, wo eine Familie ein Haus sanieren und eine Terrasse anbauen ließ. Das Problem: Vorher war das Haus besser beinand. Jetzt sinkt die Terrasse ab, im Keller schimmelt es. Auch hier wird der Pfusch zur Existenzbedrohung.

Was man beim Zuschauen lernt: Beim Hausbauen müssen Profis ran. Und auch das Pflanzen eines Baumes kann schon erfüllend sein. (Franziska Zoidl, 20.1.2020)