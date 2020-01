8 Frauen, Extinction Rebellion, Wintertourismus, Pflegenotstand in Thema, Staatssekreätrin Ulrike Lunacek im Kulturmontag, Licht und Raum, Rettet Davos die Welt – dazu Radiotipps

13.45 OZON

8 Frauen (8 femmes, F 2001, François Ozon) Wenn Sie montags um 13.45 Uhr fernsehen möchten und können: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier und Firmine Richard finden unter dem Weihnachtsbaum einen Toten. Fortan wird gerätselt, verdächtigt und gesungen. Ozon über die Dreharbeiten: "Nur am Anfang gab es ein wenig Spannung." Bis 15.55, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Extinction Rebellion Die jüngste Protestbewegung gegen den Klimawandel will Politiker mit spektakulären Aktionen zivilen Ungehorsams zu Maßnahmen gegen die Erderwärmung bringen. Die Arte-Reportage begleitet Aktionen und zeigt Gründungsmitglieder wie Skeena Rathor. Gail Bradbrook und Roger Hallam, der den Holocaust als eine Katastrophe der Menschheit relativierte, in Stroud in Südwestengland. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Wintertourismus Kitzbühel und die Reichen (2019)21.05 Kitzbühel – ein Wintermärchen (2016) 21.55 Gipfel, Gips und Après-Ski – Der Winterzirkus in Sölden (2014) 22.30 Rummelplatz Alpen Bis 00.10, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um: Pflegenotstand – Wege aus der Krise / Nicht ohne Plan in den neuen Lebensabschnitt Pension / Nepal – die höchste Skischule der Welt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Was ist das Kulturverständnis, was sind die Pläne der neuen Regierung? Neo-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) im Studio / Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl / Federico Fellini wäre am 20. Jänner 100 geworden, seine Geburtsstadt Rimini feiert ihn mit einer Ausstellung. Bis 23.15, ORF 2

22.30 ARCHITEKTUR

Licht und Raum – Der Architekt Boris Podrecca Der Film ist eine Art Roadmovie zu den zahlreichen Stationen seines Lebens und Werkes, von Istanbul, Belgrad über Dubrovnik und Triest bis Wien. Bis 0.00, ORF 2

22.45 DOKUMENTARFILM

Das Forum – Rettet Davos die Welt? Der Filmemacher Marcus Vetter begleitet den 81-jährigen Gründer des umstrittenen Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab über zwei Jahre. Bis 0.15, ARD

0.05 FELLINI

Fellinis Stadt der Frauen(La città delle donne, I 1979, Federico Fellini) Der große Mann des italienischen Kinos verstrickt sich hier in eine Art Selbstbetrachtung über das Los des einsamen männlichen Wesens, das dank der Widersprüchlichkeit, Wollust, Körperform dominanter Weiblichkeit ins Hysterisieren gerät. Marcello Mastroianni gibt das Alter Ego des Regisseurs und verliert sich als Frauenheld zwischen Hügeln und Tälern. Im ORF zu Fellinis 100. Geburtstag am 20. Jänner. Bis 02.15, ORF 2

Um Mitternacht feiert der ORF Federico Fellinis 100. Geburtstag mit "Stadt der Frauen": Marcello Mastroianni als Alter Ego des Regisseurs. Foto: ORF/Tele München