1:0-Sieg gegen Granada in erstem Spiel unter Cheftrainer Setien

Die mitentscheidende Szene der Partie: German Sanchez sieht für ein Foul an Lionel Messi Gelb-Rot. Foto: Reuters/Albert Gea

Barcelona – Der FC Barcelona hat sich am Sonntag die Spitzenposition in der spanischen Fußball-La-Liga wieder zurückgeholt. Die Katalanen gewannen ohne großen Glanz gegen Granada mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer sorgte Lionel Messi (76.) nach Vorarbeit von Arturo Vidal per Ferse. Es war der 14. Saisontreffer für den 32-jährigen Argentinier, der Quique Setien ein gelungenes Trainerdebüt ermöglichte.

Bei Granada sah German Sanchez in der 69. Minute die gelb-rote Karte. Der Außenseiter, der den Meister in dieser Saison zu Hause geschlagen hatte, traf vor Messis Tor bei seiner besten Chance die Innenstange. Barca hat bei Punktegleichheit das um zwei Treffer bessere Torverhältnis gegenüber Verfolger Real Madrid. Die "Königlichen" hatten bereits am Samstag gegen den FC Sevilla mit 2:1 gewonnen. (APA, 19.1.2020)