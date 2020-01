Wie besser in die Woche starten als mit dem Nachrichtenüberblick? Gar nicht! Hier sind also die News:

[Inland] Keine Spur mehr von Spaltung der Nation: 75 Prozent mit Van der Bellen zufrieden.

Seit 2017 ist Johanna Mikl-Leitner Landeshauptfrau in Niederösterreich. Die mächtige Politikerin über Nahkampf, ihr Frauenbild und Literatur und mehr: "Die Greißlerei meines Vaters war die beste politische Schule":

Susanne Wiesinger sorgt mit ihrem neuen Buch "Machtkampf im Ministerium" für Ärger: Sie wurde nun vom Bildungsministerium freigestellt.

Wie und warum Politiker reden, ohne etwas zu sagen.

[Panorama] IS-Sympathisant ohne Betreuung aus heimischen Gefängnis entlassen.

[Wissenschaft] Wie man Extremismus den Boden entzieht.

Gab es ein Universum vor dem Urknall?

[dieStandard] Warum die häufigsten Einwände gegen Political Correctness abgehakt sein sollten.

[Jobs] Wenn es draußen stürmt und schneit, kann der Weg zur Arbeit zum Spießrutenlauf werden. Welche Folgen hat eine Dienstverhinderung im Winter?

[Wohnungssuche] Mitten im Stadtzentrum Wiens zu leben, hat viele Vorteile: die netten Kaffees zum Beispiel. Hier lang zur Wohnungssuche!

[Wetter] Im Norden und Osten halten sich Restwolken zunächst noch länger und in der Früh und am Vormittag schneit es auch noch ein wenig. Am Nachmittag klingt der Schneefall dann aber rasch ab und allmählich lockern auch die Wolken etwas auf. Den ganzen Tag sonnig ist es im Westen und Süden. -5 bis +4 Grad.

[Zum Tag] Vor 100 Jahren wurde Federico Fellini geboren. Im Filmwerk des großen Italieners kontrastieren die Zumutungen der Moderne mit der Anmut des Varietés.