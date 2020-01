Zahlreiche österreichische Politiker waren bei der Premierenfahrt des Nachtzugs an Bord

Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler am Wiener Hauptbahnhof. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die ÖBB hat ihr Nachtzuggeschäft erweitert: Um 20.38 Uhr ist am Sonntagabend der erste Nightjet von Wien nach Brüssel vom Wiener Hauptbahnhof abgefahren. Am Montagvormittag, nach knapp 14 Stunden Fahrt, wurde der Zug in Brüssel-Nord erwartet, plangemäß um 10.45 Uhr.

Der ÖBB-Nightjet wird künftig zweimal wöchentlich von Wien nach Brüssel fahren. Das günstigste Sparschiene-Ticket kostet 59,90 Euro, wer alleine im Single-Deluxe-Abteil mit Dusche, WC und Frühstück reisen will, muss 249 Euro zahlen.

Laut Greenpeace verursacht ein Flugpassagier auf der rund 1.000 Kilometer langen Strecke von Wien nach Brüssel 410 Kilogramm CO2-Emissionen, ein Fahrgast des Nightjets hingegen nur 40 Kilogramm. Abgeordnete, Lobbyisten, Geschäftsreisende und Touristen sollen nun mit dem Nachtzug ohne Umsteigen umweltfreundlicher nach Brüssel fahren – das ist zumindest die Hoffnung von Umweltschutzorganisationen und der ÖBB.

Greenpeace hatte deshalb eine "Nachtzug-Challenge" für die 18 österreichischen EU-Abgeordneten ausgerufen. Die SPÖ war unter anderen mit Delegationsleiter Andreas Schieder vertreten. Von der FPÖ hatte sich Roman Haider in den Zug gesetzt. Von der ÖVP war unter anderen Parlamentsvizepräsident Othmar Karas an Bord, von den Grünen Delegationsleiterin Monika Vana. Auch die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler war bei der Jungfernfahrt dabei.

Martin Selmayr, der Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, lobte die Initiative: "Im Zuge des Grünen Deals, den die Europäische Kommission im Dezember vorgestellt hat, soll Europa bis 2050 klimaneutral werden. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir die verkehrsbedingten Emissionen um 90 Prozent senken. Dafür brauchen wir dringend Initiativen wie diese."

Das Fazit fiel aber nicht ganz kritiklos aus. "Um Dienstreisenden die nötige Flexibilität zu bieten, wäre es allerdings vorteilhaft, den Fahrplan noch deutlich auszuweiten und die Zugtaktung zu erhöhen", sagte Selmayr. Es sei zwar klimafreundlich, aber man müsse Zeit haben.

Die ÖBB hat vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen und bietet Verbindungen etwa nach Berlin, Hamburg, Zürich und Rom an. Bis 2026 gibt es einen Stufenplan zum Ausbau der Nightjets. (red, APA, 20.1.2020)