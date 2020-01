"No One Lives Forever" ist nicht ganz tot. Foto: Monolith

No One Lives Forever könnte bald auf die Bildschirme in moderner Form zurückkehren. Der Shooter erschien im Jahr 2000 und gilt als Genre-Perle. Immer wieder wurde versucht, ein Remake des Games zu veröffentlichen – an dem Unterfangen wird nach wie vor hart gearbeitet. Nightdive-Studios-CEO Stephen Kick veröffentlichte auf Twitter einen Ausschnitt aus dem PC-Gamer-Magazin, in dem es um den Markenschutz des Shooters geht. Er kommentierte diesen mit den Worten "Wir arbeiten immer noch daran".

Warner Bros dagegen

Das Problem bei No One Lives Forever ist nämlich, dass Warner Bros. und Activision teilweise die Rechteinhaber des Games sind. Erstgenannter Konzern stellte sich klar gegen eine Wiederveröffentlichung des Shooters und stellte 2015 klar, dass man auch kein Interesse an weiteren Gesprächen oder einer Zusammenarbeit mit Nightdive Studios habe. Offenbar dürfte man nun aber erste Erfolge erzielt haben.

"System Shock"-Remake kommt heuer

Das kanadische Nightdive Studios arbeitet aktuell an einem Remake von System Shock, das noch heuer erscheinen soll. Die Spieleschmiede ist bekannt dafür, dass sie sich die Rechte an älteren Games sichern und diese für moderne Plattformen wiederveröffentlichen. Forsaken Remastered, Strife: Veteran Edition oder Blood: Fresh Supply zählen zu den bekanntesten Titeln des Studios aus Vancouver. (red, 20.1.2020)