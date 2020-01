Ubisofts Spiele sollen anders werden. Foto: Ubisoft

Bei Ubisoft wird aktuell viel umgekrempelt. Der Hersteller will das Debakel rund um Ghost Recon Breakpoint nicht wiederholen. Einige Spiele erscheinen deswegen nun später, zugleich will man künftig auch auf innovativere Mechaniken setzen. Wie Videogamechronicle berichtet, soll auch intern eine grobe Umstrukturierung eingesetzt haben. Diese soll in Bälde öffentlich gemacht werden.

Nach 20 Jahren soll es anders werden

Konkret soll man sich von der Ubisoft-typischen Erfolgsformel verabschieden, auf die man seit rund 20 Jahren setzt. Dafür verantwortlich ist ein Team in Paris, das aus Designern und Produzenten besteht. Dieses soll nun reorganisiert und ausgebaut werden. An der Chefetage wird nicht gerüttelt: Serge Hascoet soll das Team weiterhin leiten. Zugleich wird der Abteilung mehr Autonomie eingeräumt. (red, 20.1.2020)