Hat erheblichen Abstimmungsbedarf mit den Außenministern der EU-Staaten: der Außenbeauftragte Josep Borrell. Foto: Reuters / Johanna Geron

Berlin/Brüssel/Wien – So hoffnungsvoll die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz aufgenommen werden, jetzt beginnt die mühevolle Umsetzungsarbeit. Sowohl das bekräftigte Waffenembargo (das bis dato nur auf dem Papier bestand) als auch ein künftiger dauerhafter Waffenstillstand müssten überwacht werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag anlässlich des Außenministerrats in Brüssel.

In Frage kämen dafür die Uno, die Afrikanische Union oder die EU, zählte Borrell mögliche Kräfte auf, die dies umsetzen könnten. Er sprach sich auch dafür aus, die EU-Mittelmeermission "Sophia" wieder zu beleben.

Am Libyen-Gipfel in Berlin am Sonntag hatten auch wichtige Unterstützer der Konfliktparteien in Libyen wie Russland und die Türkei teilgenommen. Die zwölf Teilnehmer-Staaten verpflichteten sich zu einer Einhaltung und stärkeren Kontrolle des Waffenembargos für das nordafrikanische Krisenland. Sie sagten zudem zu, dass es "keine weiteren Unterstützungsleistungen" für die libyschen Konfliktparteien geben soll.

Außenministertreffen

Der Bedarf an Verhandlungen und Gesprächen zwischen den Konfliktparteien und ihrer ausländischen Unterstützer ist nach der Konferenz keineswegs gedeckt. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte ein weiteres hochrangiges Treffen mit den Teilnehmern Anfang Februar an. Es werde "auf der Ebene der Außenminister" stattfinden, sagte Maas in Brüssel.

Zudem werde der UN-Libyen-Gesandte Ghassan Salamé diese Woche die Konfliktparteien zu ersten Gesprächen einladen. Dabei gehe es darum, "aus der Waffenruhe einen Waffenstillstand zu machen". Die Abschlusserklärung ruft den Sicherheitsrat auf, "diejenigen mit angemessenen Sanktionen zu belegen, die gegen die Waffenstillstandsvereinbarungen verstoßen".

Beim Waffenembargo waren der türkische Präsident Recep Erdogan, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Uno-General António Guterres und der russische Präsident Wladimir Putin bisher nicht auf einer Linie. Foto: AFP /O Odd Andersen

Der Libyen-Gipfel sei "erst der Startschuss" eines Prozesses für einen dauerhaften Frieden in Libyen gewesen, sagte Maas. Wichtigstes Ergebnis der Berliner Konferenz sei, dass die ausländischen Unterstützer der Bürgerkriegsparteien ihre Hilfe mit Waffen und Söldnern einstellen würden. Damit würden die Konfliktparteien gezwungen, "an den Verhandlungstisch zu kommen".

Entsendung von EU-Soldaten?

Borrell hatte vor dem Libyen-Gipfel im "Spiegel" auch die Entsendung von Soldaten im Rahmen einer EU-Mission nicht ausgeschlossen. Auch auf mehrere Nachfragen wollte er sich am Montagmorgen nicht darauf festlegen. Erst müsse er sich mit den Ministern beraten, sagte er.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, Ergebnis des Berlin-Gipfels sei, dass der Libyen-Konflikt nun "auf der Schiene der Uno" sei. Wenn es einen dauerhaften Waffenstillstand gebe, müsse die Uno entscheiden, "ob sie eine Friedensmission einsetzt". Mit Blick auf eine Beteiligung werde die EU dann "nicht in eine andere Richtung schauen".

Asselborn unterstützte den deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) in seiner Forderung, die EU-Mittelmeermission auch aus humanitären Gründen zu reaktivieren. Die EU könne nicht die Lage in libyschen Flüchtlingscamps kritisieren und Menschen dann in diese Camps zurückschicken, sagte er. "Wir müssen Sophia wieder aufbauen."

Sophia ohne Schiffe

Die EU hatte "Sophia" 2015 ins Leben gerufen, nachdem 700 Flüchtlinge bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen waren. Seit dem vergangenen Jahr hat die Mission aber keine Schiffe mehr im Einsatz, weil Italien sich geweigert hatte, ankommende Flüchtlinge in seine Häfen zu lassen.

Dadurch kann "Sophia" auch ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, das geltende UN-Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Die Mission beschränkt sich derzeit im wesentlichen darauf, die libysche Küstenwache auszubilden, die aufgegriffene Flüchtlinge nach Libyen zurückbringt.

Der tschechische Außenminister Tomas Petricek sagte, die EU-Staaten hätten die Frage bereits diskutiert, ob "Sophia" wieder als "Mittel zur Überwachung des Waffenembargos" genutzt werde. Dies müsse aber auch mit den EU-Innenministern diskutiert werden. Sie haben Ende der Woche ein Treffen in Zagreb.

"Wichtige Chance"

Zuversichtlich zeigte sich auch AnkaraDer Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich nach der Libyen-Konferenz in Berlin zuversichtlich gezeigt. "Der Berliner Gipfel ist eine wichtige Chance zur Beendigung der Kämpfe und für eine politische Lösung in Libyen", schrieb Ibrahim Kalin am Montag auf Twitter. Die Türkei sei ein Schlüsselakteur in dem Prozess und werde sich weiter für eine friedliche Politik einsetzen.

Ankara unterstützt im libyschen Bürgerkrieg die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj, deren Bedeutung allerdings über die Region um Tripolis kaum hinausgeht. Die Türkei hat auch Soldaten entsandt. Laut Erdogan sollen diese aber nur Koordinationsaufgaben übernehmen.

Gegen Sarraj kämpft der General Khalifa Haftar, der unter anderem von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland unterstützt wird und weite Teile des ölreichen Landes beherrscht. (Reuters, dpa, AFP, red, 20.1.2020)