Zur RTX 3080 und RTX 3070 soll es erste Leistungsdaten geben. Foto: Nvidia

Ampere soll die nächste Grafikkarten-Generation von Nvidia heißen und bereits rund um den Sommer 2020 erscheinen. Nun sollen technische Details zu den anstehenden GPUs entwischt sein, die einen beeindruckenden Leistungsanstieg versprechen. Verbreitet werden diese von der Website MyDrivers und einem Twitter-User namens "KittyCorgi" – die Daten sollten somit mit Vorsicht bedacht werden.

Erste Leistungsdaten

Die RTX 3080 soll 60 Streaming-Multiprozessoren, 3.840 GPU-Kerne und eine VRAM-Speicherkapazität von zehn bis 20 Gigabyte mit sich bringen. Bei der RTX sollen es hingegen 48 Streaming-Multiprozessoren, 3.072 GPU-Kerne und acht bis 16 Gigabyte Videospeicher sein. Auch von einer RTX 3080 Ti ist bereits die Rede. Hier fehlen allerdings konkrete Daten.

Enthüllung bei GTC

Laut Tweaktown sollen die neuen Grafikkarten bei der Hausmesse GTC enthüllt werden, die vom 22. März bis 26 März in Kalifornien stattfindet. Als Marktstart gibt das Portal die Computex an, die am 2. Juni startet. Hinter den Kulissen soll Nvidia intensiv an der neuen Generation als Reaktion auf AMDs RDNA-Grafikkarten arbeiten, die selbst den High-End-Bereich aufmischen sollen. Bei diesen sollte auch mit einem heurigen Marktstart gerechnet werden.

Sogar Preisminderung

In dem Bericht wird auch davon gesprochen, dass die neue Nvidia-Generation günstiger werden soll. Bei den aktuellen Pascal-Grafikkarten ist der Tenor vieler User, dass diese angesichts der Leistung zu teuer sind. AMD dürfte aber dafür gesorgt haben, dass Nvidia handeln musste. Erst kürzlich reagierte der Konzern auf die Ankündigung der RX 5600 XT zum Preis von 279 Dollar damit, dass die RTX 2060 offiziell vergünstigt wurde. Statt 369 Euro werden nun 319 Euro verlangt. (red, 20.1.2020)