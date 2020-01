Montagmittag soll in einer Pizzeria in der Gemeinde Pitten ein Mann erstochen worden sein. Laut Polizei wurde ein Beschuldigter festgenommen

Foto: Getty Images/iStockphoto

Pitten – In Pitten im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein Mann erstochen worden. Ein Beschuldigter wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Schauplatz der Tat in den Mittagsstunden war ein Lokal in der Marktgemeinde, laut "NÖN" eine Pizzeria.

Polizeisprecher Johann Baumschlager zufolge hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen. Dem Angriff war offenbar ein Streit zwischen zwei Männern vorangegangen. Die Befragung des Beschuldigten dauerte laut Baumschlager am Nachmittag an. (APA, 20.1.2020)