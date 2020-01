Foto: GettyImages

Das Altwerden ist in unseren Breiten mit wenigen positiven Eigenschaften verbunden. Im 21. Jahrhundert ist Jugendlichkeit die Devise. Das ist der Grund dafür, warum die meisten Menschen nicht alt werden wollen. Sich ihre Gesichter liften lassen und so tun, als wären sie eigentlich jung.

Die Biologie des Menschen funktioniert aber einfach anders. Durch die Fortschritte der Medizin können die großen Killer des Organismus zunehmend in Schach gehalten werden. Krebs ist nicht mehr automatisch tödlich, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen können immer besser behandelt werden.

Langfristig denken

Die Konsequenz: Jedes zweite heute geborene Kind wird 100 Jahre alt. "Leider steigt die Zahl der sogenannten gesunden Lebensjahre in unseren Breiten nicht im gleichen Ausmaß", betont Richard Crevenna, Leiter der Universitätsklinik für physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin an der Med-Uni Wien. Er hat gerade einen Ratgeber mit dem Titel "Gesund bleiben" im Manz-Verlag veröffentlicht und beschreibt, welche Strategien es in Alltag und Freizeit gibt, um die Lebensqualität auch im Alter hoch zu halten – und was man bereits in jungen Jahren dafür tun kann.

"Ein Leben in Gesundheit ab der Geburt können Frauen im EU-Durchschnitt für 64,2 Jahre erwarten, Männer für 63,5 Jahre. Österreich liegt hier trotz vergleichbarer Lebenserwartung deutlich unter dem EU-Durchschnitt: Bei Frauen sind es 57,1 Jahre, bei Männern 57,0 Jahre. Damit liegen wir im EU-Vergleich an viert- beziehungsweise fünftletzter Stelle," sagt Crevenna.

Um lange und insbesondere lange gesund zu leben, spielen mehr Sport, Aktivität und Bewegung, gesunde Ernährung und das Nichtrauchen eine Rolle. Dabei sollte man aber auch den Fokus auf Hygiene und präventive Maßnahmen wie das Impfen, gesunden Schlaf und die Vermeidung von Unfällen legen. "Auch Lebenslust zählt", so Crevenna.

Genuss im Zentrum

Er erläutert: "Wer lange gesund leben möchte, sollte zusätzlich zu einem gesunden Lebensstil auch die seelische Komponente beachten: nicht alles so ernst nehmen, das Positive hervorheben und nicht so sehr das Negative im Leben herausstreichen oder mit Gram zurückschauen und die Lebenszeit auch genießen sowie soziale Kontakte mit Familie und Freunden pflegen." Im Buch gibt der Mediziner praktische Tipps für das Vermeiden von häufigen Zivilisationserkrankungen, was, wie Crevenna betont, "oft einfacher als gedacht ist". (red, 26.1.2020)