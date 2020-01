Als Internetnutzer ist man mittlerweile geübt im Wegklicken von Dingen. Beim Aufruf bisher nicht besuchter Seiten präsentiert sich in der Regel zuerst eine Erklärung zu Datenschutz und dem Einsatz von Cookies, mitunter schon einmal bildschirmfüllend. Dann folgt, vor etwaigen Hinweisen auf Newsletter und Social Media-Accounts, auch schon die obligatorische Nachfrage, ob man Pushbenachrichtigungen erhalten möchte. Nutzt man Newsangebote über deren eigene App, so stellt sich diese Frage nicht, denn diese lassen sich in der Regel gleich das Recht einräumen, Meldungen in der Benachrichtigungsleiste zu platzieren.

Doch diese Möglichkeit wird nicht besonders verantwortungsvoll genutzt, befindet Latenight-Talkshow-Host John Oliver, der sich in seiner Sendung Last Week Tonight immer wieder Themen aus IT und Netzpolitik aufgreift. In einem neuen Video zerlegt er in fünf Minuten die gepflegte Praxis vieler Unternehmen auf unterhaltsame Art und Weise.

Zwei Kriterien

Pushnachrichten von Medien sollten seiner Meinung nach zwei Kriterien erfüllen. Erstens: Eine Nachricht sollte die Empfänger potenziell betreffen, also eine Verhaltensänderung anregen und zweitens zeitkritisch sein.

Darunter fallen etwa Erdbebenalarme, Kriegserklärungen oder – als Positivbeispiel herausgegriffen – Lebensmittelawarnungen. Etwa eine Aussendung der US-Gesundheitsbehörde CDC, die vor dem Verzehr von Römersalat warnt.

Eher nicht für eine Pushnachricht qualifiziert sich ein CNN-Artikel über die Untersuchungen an den Überresten eines Neanderthaler-Kindes, das offenbar von einem Riesenvogel gefressen worden war. Als Information sei das zwar durchaus spannend, aber es verlangt nicht nach Konsequenzen, noch ist es zeitkritisch.

Benachrichtigungsmanagement

Wie streng diese Kriterien im Einzelfall angelegt werden sollten, bleibt freilich zu debattieren. Und natürlich gibt es Ausnahmen von der Regel – etwa in Form der freiwilligen Anmeldung zum Empfang von bestimmten Nachrichten, die nicht unbedingt zeitkritisch sein müssen.

Generell gilt natürlich, dass man nicht einfach jeder Seite und App Pushrechte einräumen sollte. Aktuelle Browser und Smartphone-Betriebssysteme bieten aber ohnehin die Möglichkeit, derlei Genehmigungen zu widerrufen bzw. Apps stumm zu schalten. (gpi, 21.01.2020)

Die nächste Staffel von Last Week Tonight startet am 16. Februar.