Wie der Abfahrer Erik Guay und Kollegen die Streif in Kitzbühel hinunterjagen und was in ihnen vorgeht, zeigt "Streif – One Hell of Ride" um 22.25 Uhr in 3sat. Foto: ORF

20.15 HOLOCAUST

Gegen das Vergessen: Zum Gedenktag der Befreiung von Auschwitz Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocausts zeigt Arte einen Themenschwerpunkt mit Dokumentarfilmen, die das unfassbare Grauen der Shoah zeigen. Zeitzeugen und Überlebende berichten von ihren Erlebnissen. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr1944: Bomben auf Auschwitz? über die Frage, wie die industrielle Ermordung der Juden in Auschwitz hätte gestoppt werden können. Um 21.50 Uhr folgt Medizinversuche in Auschwitz – Clauberg und die Frauen von Block 10 über Frauen, die Menschenversuche des SS-Professors Clauberg in Auschwitz überlebten und um22.40 Uhr steht DieKinder von Markt Indersdorf über das erste Auffanglager für kriegsgeflüchtete Kinder auf dem Programm.

20.15 PISTENGAUDI

Family Night Race Puls4 sucht die schnellste Skifamilie Österreichs und lässt acht Familien im Parallel-Slalom in Gastein antreten. Mit von der Partie sind die Ex-Skirennläufer Rainer Schönfelder, Michaela Dorfmeister, Lizz Görgl, Reini Herbst, Michi Kirchgasser und Manni Pranger. Bis22.25, Puls4

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hippos – Afrikas Flussgiganten Ein zwei Tonnen schwerer Koloss, der schneller sprinten kann als ein Mensch: Die Doku begleitet die Flusspferde ein Jahr lang im Okavangodelta. Dabei zeigt sich, dass sie zwar ungestüm und mitunter aggressiv, aber auch einfühlsam, kontaktfreudig und skurril sind. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Integration und Frauen mit einer Diskussion zum Thema Kopftuchverbot zwischen Amani Abuzahra, Pädagogin, und Christian Klar, Direktor. / Hacklerregelung. / Wie wählt das Burgenland? Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind der Kabarettist Thomas Maurer und die Ex-Politikerin Martha Bissmann. Bis 22.50, ORF 1

22.25 MYTHOS KITZ

Streif – One Hell of a RideSie gilt als schwerste Abfahrt im alpinen Skizirkus: die Streif in Kitzbühel. Regisseur Gerald Salmina begleitet fünf der weltbesten Skifahrer beim Kampf gegen ihre Ängste und den Berg: Aksel Lund Svindal, Erik Guay, Max Franz, Yuri Danilochkin und Hannes Reichelt. Anlässlich der Hahnenkammrennen, die am Wochenende zum bereits 80. Mal auf dem Programm stehen. Bis 0.20, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Kardinal Christoph Schönborn – Hirte und Krisenmanager Mit seinem 75. Geburtstag am 22. Jänner muss Kardinal Christoph Schönborn seinen Rücktritt aus Altersgründen einreichen. Das Porträt zeigt Herkunft und Werdegang Schönborns, sein Bestreben, die auseinanderdriftende Herde der Gläubigen zusammenzuhalten – und lässt Weggefährten sowie Kritiker zu Wort kommen. Bis 23.20, ORF2