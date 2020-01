Eigentlich hätte Susanne Wiesinger als Ombudsfrau für das Bildungsministerium nur einen Bericht über kulturelle und strukturelle Probleme an Schulen schreiben sollen. Doch anstelle dessen sorgt die ehemalige Lehrerin nun auch mit einem neuen Buch für Aufruhr. Denn darin heißt es, dass "Parteipolitik Österreichs Schulen zerstört". Was sowohl an dem Bericht als auch am Buch so problematisch ist und was es mit den schwerwiegenden Anschuldigungen auf sich hat, erklärt Petra Stuiber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim STANDARD. Den Podcast dazu hören Sie hier. (red, 20.1.2020)

Wiesinger spricht viele bekannte Probleme des heimischen Schulsystems an. Was fehlt, ist der Wille, etwas zu ändern, sagt Petra Stuiber. Foto: Florian Gaertner/photothek.net; via www.imago-images.de