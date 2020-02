In der italienischen Küche werden Zwiebeln wie Gemüse behandelt, während sie bei uns eher als Gewürz zum Einsatz kommen. So setzt sich eines der traditionellen Gerichte Venedigs, "Sarde in Saor", aus Sardinen mit viel weißen Zwiebeln zusammen. Bei "Bigoli in Salsa", einer Fastenspeise aus dem Veneto, kommen zu dieser Kombination auch noch dicke Spaghetti.

Zu dem folgenden Rezept wurde ich durch eine Venedig-Reise Anfang des Jahres inspiriert. Das Gemüseangebot der Marktstände kommt von den Inseln der Lagune und ist einfach verlockend: Artischocken, Radicchio und eben auch eine große Auswahl an Zwiebelsorten. Beim Durchstöbern des Venedig-Kochbuchs von Russell Norman bin ich dann auf dieses Rezept der mit Salsiccia gefüllten Zwiebeln gestoßen.

Die folgenden Angaben sind für 4 Portionen (ich habe sie halbiert und nur für zwei gekocht): 8 große geschälte gelbe Zwiebeln, 4 italienische Bratwürste mit Kräutern (Salsiccia), 4 EL Weißbrotbrösel, 1 Handvoll Pinienkerne, grob zerdrückt, 4 EL geriebener Parmesan, 1 Ei, natives Olivenöl, 1 kleine Handvoll abgezupfte Thymianblättchen, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, eine Prise gemahlener Zimt, Salz.

