FÜR

Bei Airbnb und anderen Plattformen geht es nur noch am Rande darum, Gästen eine günstige Bleibe zur Verfügung zu stellen, um fremde Länder zu erkunden. Vielmehr steht das kommerzielle Interesse im Vordergrund. Das führt zusehends dazu, dass Wohnungen ständig für touristische Nutzung reserviert werden.

Durch diese Praxis wird gerade Ballungsgebieten kostbarer Wohnraum entzogen. Laut einer Studie der Technischen Universität Wien vor gut zwei Jahren wurden damals 8600 Unterkünfte in der Bundeshauptstadt über Airbnb angeboten – Tendenz stark steigend. Wesentliche Feststellung der Untersuchung: In knapp 70 Prozent der Fälle handelte es sich nicht um die Bereitstellung von Zimmern, sondern der ganzen Wohnung.

Großes Investoreninteresse

Die Wissenschafter kamen zu dem Schluss, dass Wien dadurch 2000 Wohnungen entzogen würden, vornehmlich in touristischen Gegenden, beispielsweise in Naschmarkt-Nähe oder auf dem Spittelberg. Wegen der Konzentration der Unterkünfte in gefragten Grätzeln halten die Experten die Verminderung des Wohnungsangebots für relevant, zumal die Mieten hier ohnedies schon hoch seien. Die Studie gibt außerdem zu bedenken, dass bei unverminderter Dynamik im Jahr 2022 mehr als 40.000 Wohnungen in Wien über Airbnb vermarktet würden.

Dass der Trend in diese Richtung geht, zeigt das steigende Investoreninteresse. Ob Vorsorgewohnungen oder andere Neubauten: Die Möglichkeit der Vermietung über Plattformen ist – zwecks Rendite – in vielen Prospekten verankert. Doch auch Altbau wird dem Markt entzogen: Anstatt sich an lästige Richtwerte halten zu müssen, machen die Eigentümer mit Airbnb das große Geld.

Gleichstellung mit Tourismusbetrieben

Es geht aber nicht nur um den Wohnraum, sondern auch um die Belästigung der Nachbarn durch das ständige Kommen und Gehen der Gäste. Bei einer zeitlichen Beschränkung der gesamten Vermietungsdauer auf 90 Tage im Jahr würden weniger Apartments dem Wohnungsmarkt entzogen und folglich weniger Besucher die Häuser frequentieren.

Und da wäre noch die Ungleichbehandlung der gewerblichen Tourismusbetriebe, die unter der Airbnb-Konkurrenz leiden. Während Nächtigungen schon ab zehn Betten als gewerblich gelten, sind Besitzer mehrerer Wohnungen auf Airbnb privat tätig. Das entspricht zwar vielfach nicht der Rechtsprechung, ist aber Praxis. Weniger Vermietung über Airbnb würde zur Waffengleichheit mit den Beherbergungsbetrieben beitragen.