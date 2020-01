Am Dienstag um 12 Uhr diskutieren Jasmin Chalendi von der ÖH-Wien und Lothar Höbelt. Es moderiert András Szigetvari.

Rund um eine Vorlesung des Historikers Lothar Höbelt an der Uni Wien zur Geschichte der Zweiten Republik ist ein politischer Kampf ausgebrochen. Vergangene Woche blockierten 100 zum Teil vermummte Antifa-Aktivisten den Eingang zum Hörsaal und hinderten Höbelt an seiner Vorlesung.

Unterstützung dafür kam von der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der Uni. Die Blockade sei Teil einer "antifaschistischen Kampagne". Die ÖH kritisierte erneut Höbelts "rechtsextremes Gedankengut" und warf ihm Holocaust-Verharmlosung vor. Sie erneuerte auch ihre Forderung nach Höbelts Entlassung.

Über die Vorfälle, das richtige oder falsche NS-Gedenken und die Frage, wie politisch die Uni sein darf, wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei diesmal: die ÖH-Vorsitzende an der Universität Wien, Jasmin Chalendi, und Lothar Höbelt. Zu sehen gibt es die Diskussion am Dienstagnachmittag.

Diskutieren Sie und posten Sie mit

Wie immer gilt, dass Sie mitdiskutieren können: Wie sehen Sie die Proteste, ist das ein legitimer Akt der Studierenden oder wird hier die Freiheit der Universitäten beschränkt? Posten Sie hier Ihre Meinung im Forum oder Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste – die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren.

Höbelt ist ein bekennender Deutschnationaler. Er sagt, die Frage nach der Kriegsschuld im Zweiten Weltkrieg zu stellen sei unsinnig, die Erinnerungskultur in Österreich an die NS-Zeit nennt er Marketinggag. Wie ist also der richtige Umgang mit einem solchen Professor? Darüber wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 20.1.2020)