Irakische Sicherheitskräfte vor der US- US-Botschaft in Bagdad, nachdem diese Ende Dezember von schiitischen Demonstranten angegriffen wurde. Am Montag schlugen Nahe der Botschaft zwei Raketen ein. Foto: APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE

Bagdad – In der hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad sind am späten Montagabend nach Angaben aus Sicherheitskreisen drei Raketen eingeschlagen, zwei davon nahe der US-Botschaft. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Sie seien vom Bezirk Zafaraniyah außerhalb Bagdads abgefeuert worden.

Die US-Regierung hat in der Vergangenheit pro-iranische Milizen für ähnliche Attacken in der grünen Zone in der irakischen Hauptstadt verantwortlich gemacht; zu den Anschlägen bekannt haben sich die Milizen bisher jedoch nie.

Spannungen zwischen USA und Iran

Der Angriff erfolgte knapp zwei Wochen, nachdem der Iran zwei Stützpunkte internationaler Truppen im Irak mit Raketen beschossen hatte. Dabei handelte es sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die gezielte Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA am 3. Jänner in Bagdad. Neben Soleimani war bei dem Drohnenangriff auch der Vizechef der pro-iranischen Hashed-al-Shaabi-Milizen, Abu Mehdi al-Muhandis, getötet worden.

Die US-Botschaft in Bagdad war Ende Dezember Ziel von wütenden, schiitischen Demonstranten geworden, nachdem die USA Luftschläge gegen die Miliz Kataib Hisbollah ausführte, bei denen 25 Menschen getötet wurden. Die USA beschuldigten den Iran, hinter den Protesten zu stehen. (APA, red, 20.1.2020)