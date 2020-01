Thiem freut sich über 6:3,7:5,6:2-Sieg gegen den Franzosen Mannarino. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem (Nr. 5) steht in Runde zwei der Australian Open. Der 26-Jährige behielt nach 2:21 Std. mit 6:3,7:5,6:2 auch das achte Duell mit Adrian Mannarino, wobei er die jüngsten sechs Duelle mit dem Franzosen keinen Satz abgegeben hat. Nächster Gegner Thiems beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne ist der Spanier Albert Ramos-Vinolas oder der Wildcard-Australier Alex Bolt.

Der Niederösterreicher Dennis Novak hat am Dienstag in Melbourne eine große Chance auf seinen erstmaligen Einzug in die zweite Runde der Tennis-Australian-Open vergeben. Der 26-Jährige verlor gegen den als Nummer 31 gesetzten Polen Hubert Hurkacz nach 3:05 Stunden trotz 2:0-Satzführung 7:6(4),6:1,2:6,3:6,4:6. Novak bleibt damit bei zwei Grand-Slam-Matchsiegen, beide erreicht 2018 in Wimbledon.

"Gewissheit, dass ich mit solchen Leuten mitspielen kann"

Den dritten hatte Österreichs Nummer zwei aber durchaus auf dem Schläger. Bei guten Bedingungen und nach starkem Regen vom Vortag schönem Wetter dominierte Novak seinen Gegner in den ersten beiden Sätzen. Obwohl er einem starken Aufschläger gegenüberstand, agierte der ohne Satzverlust aus der Qualifikation gekommene Außenseiter beim Service weitaus souveräner. Hurkacz hingegen wirkte da unsicher und instabil. Der Pole fand erst im dritten Durchgang zu seinem Aufschlag und damit seiner stärksten Waffe.

Auf seine Zeit in Australien blickt Novak trotzdem zufrieden zurück. "Ich bin das erste Mal in die Top 100 eingezogen, habe gegen viele gute Spieler viele enge, gute Matches gespielt. Das gibt mir die Gewissheit, dass ich mit solchen Leuten mitspielen kann." Seine nächsten Stationen werden die Indoor-Turniere im Februar in Montpellier und Rotterdam sein. Danach könnte es noch vor dem Davis Cup gegen Uruguay nach Dubai gehen. (red, APA, 22.1.2020)