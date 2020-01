Meng Hongwei war im Herbst 2018 während eines Besuchs in China verschwunden. Später teilten die Behörden mit, er sei der Korruption beschuldigt worden

Foto: APA_AFP_Tianjin No.1 Intermediat

Der ehemalige Chef der internationalen Polizeiorganisation Interpol, Meng Hongwei, wurde in China zu 13 Jahren Haft verurteilt. Meng wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben und in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein.

Meng wurde im September 2018 in Peking festgenommen. Damals war er vom Interpol-Sitz in Frankreich in seine Heimat gereist und dort "unter Aufsicht" genommen worden. Die Art und Weise, wie der chinesische Interpol-Chef plötzlich ohne vorherige Ankündigung aus dem Verkehr gezogen wurde, hatte internationale Kritik ausgelöst.

Die Vorwürfe gegen Meng beziehen sich auf seine Position als Leiter der Marinepolizei und als stellvertretender Minister für öffentliche Sicherheit. Der einst mächtige chinesische Politiker soll laut einer parteiinternen Disziplinarkommission "seine Position und seine Macht zum persönlichen Vorteil missbraucht", staatliche Gelder für die Finanzierung des "extravaganten Lebensstils seiner Familie verschwendet" und die Prinzipien der Partei missachtet haben.

Korruptionsvorwürfe

Neben Meng sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Funktionäre ins Visier der Anti-Korruptionskampagne von Präsident Xi Jinping geraten. Seit dessen Amtsantritt im November 2012 sind Dutzende hochrangige Politiker, Militärs und Manager wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden.

Experten sahen in der Festnahme von Meng einen Schlag für die Reputation Chinas. So galt die Berufung Mengs an die Spitze von Interpol 2016 als Erfolg Pekings, sich mit seinem gewachsenen Gewicht auf der globalen Bühne durchzusetzen. Amnesty International warf China damals vor, schon lange zu versuchen, Interpol für die Fahndung nach chinesischen Dissidenten und Aktivisten zu benutzen.

Interpol unterstützt von Lyon aus die Polizeiarbeit ihrer 194 Mitgliedstaaten. Sie bietet einen Datenaustausch und technische Hilfen und erleichtert die internationale Fahndung nach Straftätern. (red, 21.1.2020)