Aufgrund fehlender Slots sind in den Spitzenzeiten ab 2020 keine neuen Start- und Landemöglichkeiten mehr verfügbar

Die AUA inklusive der gesamten Lufthansa-Gruppe bleibt der Marktführer am Wiener Flughafen. Foto: APA

Wien – Im Vorjahr zählte die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Beteiligungen Malta und Košice mit 39,5 Millionen Reisenden (plus 15 Prozent zu 2018) ein All-Time-High. Der Standort Wien knackte mit 31,7 Millionen Passagieren (plus 17,1 Prozent) den bisherigen Passagierrekord. 2020 wird die Kurve voraussichtlich abflachen, der Ausblick bleibt aber positiv: Die Flughafen-Wien-Gruppe rechnet mit einem Passagierwachstum um drei bis vier Prozent sowie Steigerungen bei Umsatz und Nettoergebnis. Für den Standort Wien wird heuer ein Passagierplus um bis zu fünf Prozent erwartet. Für Investitionen sind rund 230 Millionen Euro vorgesehen.

Die hohe Auslastung führe dazu, dass ab 2020 keine weiteren Slots in den Spitzenzeiten verfügbar sein werden, was künftig nur noch ein sehr gebremstes Wachstum ermöglichen wird, teilte der Flughafen am Dienstag mit.

Der Flughafen Wien zähle nunmehr zu den 20 größten Airports Europas. Der mit dem Wegfall der Air-Berlin-Gruppe seit 2018 eingetretene Aufholeffekt bei den Low-Cost-Carriern werde etwas abflachen. Ende 2020 werde der modernisierte Terminal 2 eröffnet, und ab 2023 "bieten der neugestaltete Pier Ost sowie die neue Süderweiterung ein neues, hochqualitatives Aufenthalts-, Einkaufs- und Gastronomieerlebnis für die Passagiere", sagte Flughafenvorstand Julian Jäger.

Mehr Dividende

Für 2019 wird es eine auf 60 Prozent erhöhte Ausschüttungsquote geben. Trotz schwächeren Verkehrswachstums wird heuer ein höherer Umsatz von über 870 Millionen Euro erwartet und ein Gewinnanstieg auf über 180 Millionen. Im Mai eröffnet der neue Office Park 4 mit über 26.000 Quadratmetern Bürofläche – das Interesse am Flughafen als Betriebsstandort sei ungebrochen hoch. Heuer werden rund 25.000 Menschen am Standort beschäftigt sein.

Vom neuen Regierungsprogramm "erwarten wir positive Impulse, vor allem durch die angekündigte KöSt-Senkung, den Ausbau der Bahn Richtung Bratislava und das Bekenntnis zum einheitlichen europäischen Luftraum (Single European Sky), das sollte die negativen Folgen der höheren Ticketsteuer überkompensieren", erklärt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Positiv wirkten sich im Vorjahr vor allem die Langstreckenverbindungen sowie neue Flugverbindungen und Frequenzerweiterungen der Airlines aus. Gestiegen sind sowohl das Passagieraufkommen im Transferverkehr als auch die Anzahl der Lokalpassagiere. Die Anzahl der Starts und Landungen legte um 10,7 Prozent zu, die Sitzplatzauslastung (Sitzladefaktor) stieg um 1,3 Prozent auf 77,3 Prozent. Das Frachtaufkommen verzeichnete ein Minus von 3,9 Prozent.

Passagierplus nach Ost- und Westeuropa

Die Anzahl der nach Osteuropa abgeflogenen Passagiere stieg um 21,6 Prozent, das Passagieraufkommen nach Westeuropa nahm mit 15,3 Prozent stark zu. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika stieg um 30,3 Prozent. In den Fernen Osten wurde ein Zuwachs von 13,7 Prozent verzeichnet, in den Nahen und Mittleren Osten waren es 16,3 Prozent. Die Anzahl der Reisenden nach Afrika stieg um 22,3 Prozent. (Claudia Ruff, 21.1.2020)