Fabio Wibmer fliegt künftig mit Canyon-Mountainbikes durch die Lüfte. Foto: saalbach.com, fskugi.com

Innsbruck/Graz – Große Neuigkeiten zum Jahresbeginn für Österreichs Downhill-Aushängeschild David Trummer: Er wechselt zum Team YT Mob, das er in der kommenden Weltcup-Saison als Teamleader anführen wird. Der Steirer zeigte in der abgelaufenen Rennsaison mit einem neunten Rang in der Weltcup-Gesamtwertung sowie mehreren Top-Ten-Platzierungen in den Rennen auf. Mit dem Wechsel soll nun auch der erste Podiumsplatz gelingen, so die hochgesteckten Erwartungen seines neuen Teamchefs Martin Whiteley.

Der YT Mob 2020 unter rot-weiß-roter Führung David Trummers.

"Es steht außer Frage, dass wir David heuer gerne ein, zwei Mal am Podium sehen würden. Das wäre eine Premiere für einen Fahrer aus Österreich", sagt Whiteley, der Trummer als Nummer eins im Team sieht. Der Spanier Ángel Suárez, bisher Topfahrer des YT Mobs, sei aber auf einem ähnlichen Level unterwegs, was letztlich beide beflügeln soll, so die Hoffnung des Teamchefs.

Selbes Ross für Reiter Trummer

Das Arbeitsgerät wird sich für Trummer indes nur zum Teil ändern. Er wird, wie schon bisher beim Team Racing Dudes, mit einem Tues des deutschen Herstellers YT starten. Allerdings wird das Rock-Shox-Fahrwerk beim Mob gegen die 2021er-Modelle von Fox getauscht. Der Rahmen selbst, erklärt Whiteley, sei 2020 grundsätzlich derselbe wie 2019: "Und auf dem hat sich David offenbar sehr wohlgefühlt."

War der Steirer im Vorjahr praktisch noch als Privatier allein mit seinem Mechaniker im Weltcup-Zirkus unterwegs, ist er nun Teil eines zehnköpfigen Profiteams. Trotz der erst vierjährigen Teamgeschichte des YT Mobs kann Whiteley bereits auf zahlreiche Erfolge verweisen: "Wir hatten bisher zwei Weltcup-Titel, sechs Rennsiege und insgesamt 13 Podiumsplätze. Heuer werden wir erstmals mit vier Fahrern, zwei davon in der Juniorenklasse, antreten." Den ersten Einsatz für Trummer und sein neues Team gibt es schon am 21. und 22. März in Portugal beim Weltcupauftakt in Lousã.

Wibmer nun exklusiv auf Canyon

Teamneuigkeiten gab es auch bei Fabio Wibmer. Er verlässt nach Jahren seinen Radsponsor Specialized, um zu Canyon zu wechseln. Der deutsche Direktversender hat neben dem Downhill-Modell Sender und dem Enduro Torque eigens ein Trial-Bike für den Youtube-Star gebaut. Canyon-Chef Roman Arnold will den Osttiroler mit seinen fast vier Millionen Youtube-Fans nicht nur als Werbeträger nutzen: "Ich blicke gespannt auf unsere enge Zusammenarbeit in der Entwicklung neuer Produkte, etwa das eigens für ihn entworfene Trial-Bike, aber auch unsere Bikes im gesamten Gravity-Bereich voranzutreiben."

Offenbar fühlt sich Fabio Wibmer auf Wüstensand ganz wohl. Fabio Wibmer

In seinem neuesten Video, das in Israel aufgenommen wurde, ist Wibmer bereits auf dem neuen Arbeitsgerät zu sehen. Man darf gespannt sein, ob er im Herbst auf seinem Sender als erster Österreicher bei der Rampage antreten wird. Diesbezügliche Pläne hat er nie verheimlicht, und erste Testfahrten in Utah haben bereits im vergangenen Herbst stattgefunden. (Steffen Arora, 21.1.2020)