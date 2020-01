Vergessen kann manchmal recht schnell gehen und scheinbar heilsam sein. Vor allem dann, wenn das Vergessen neben Schmerz auch Vorteile bringt. Vor zehn Jahren ist die damals 16-jährige Isa von Gems (stark: Henriette Confurius) spurlos verschwunden. Sie, Tochter der traditionsreichen Bierbrauerfamilie Von Gems, wurde zuletzt beim Schulfest gesehen. Danach fehlte von ihr jede Spur. Keine Lösegeldforderung, keine Leiche, keine Hinweise und auch sonst kein Lebenszeichen.

Zehn Jahre später steht Isa in der ZDF-Miniserie "Die verlorene Tochter" (am Montag in Doppelfolgen auf ZDF und in der ZDF-Mediathek) plötzlich wieder da, ohne Erinnerung aber mit starkem Willen zur Aufklärung. Sie will wissen, was damals geschehen ist, macht sich auf die Suche nach sich selbst und ihrer Vergangenheit. Und die hat es in sich.