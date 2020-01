Tractive-CEO Michael Hurnaus (links) und Florian Gschwandtner Foto: Tractive

Der Mitgründer der "Runtastic"-App, Florian Gschwandtner, ist nach einem Jahr beruflicher Auszeit in das Start-up Tractive eingestiegen, wie der "trend" sowie die "Presse" am Montag berichteten. Gschwandtner werde "Chief Growth Officer" bei Tractive. Das oberösterreichische Unternehmen ortet Haustiere per GPS.

2018 von Runtastic zurückgezogen

Die Lauf-App Runtastic gilt als österreichisches Vorzeige-Start-up und wurde 2015 vom deutschen Sportartikelhersteller Adidas gekauft. Gschwandtner zog sich Ende 2018 aus dem Unternehmen zurück. (APA, 21.1.2020)