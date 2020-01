Rheumatische Beschwerden verstärken sich im Winter. Wer sich in der kalten Jahreszeit schont, tut sich trotzdem keinen Gefallen, sagt Orthopäde Manfred Kuschnig

Bei Kälte werden die Gelenke weniger gut "geschmiert" als bei Wärme. Dadurch steigt der Reibungsschmerz. Foto: Getty Images/iStockphoto

Winter heißt Kälte, Regen, manchmal auch Schnee. Vor allem für Menschen, die an entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Arthrose und Rheuma leiden, ist die kalte Jahreszeit ungemütlich. Denn: Die Schmerzen werden stärker.

"Aktuelle Studien zu diesem Thema zeigen oft unschlüssige oder widersprüchliche Ergebnisse. Das liegt unter anderem daran, dass die derzeitige Forschung psychologische Faktoren sowie das individuelle Aktivitätsniveau von Betroffenen oft vernachlässigt. Nur wenn man das Bild ganzheitlich betrachtet, erhält man eine Vorstellung davon, warum sich die Gelenke bei feuchtem, kaltem Wetter mit Schmerzen melden", erklärt der Wiener Unfallchirurg Marcus Hofbauer von der Privatklinik Döbling.

Ein Grund für verstärkte Gelenkschmerzen in der kalten Jahreszeit ist, dass sich viele Leute bei Kälte nicht locker bewegen. "Dadurch ist die Muskulatur angespannter als sonst. Die Durchblutung wird ebenfalls vermindert, der Druck auf die Gelenke verstärkt sich, und das führt zu dumpfen Schmerzen", erklärt Manfred Kuschnig, Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt.

Kälte fördert Verspannungen

Das Prinzip dahinter kennt jeder, der sich kalt duscht: Durch kühles Wasser spannen sich die Muskeln automatisch an. Auch niedrige Außentemperaturen führen demnach bei vielen Menschen zu einer erhöhten Muskel- und Faszien-Spannung. Die Folge: Gelenke und Bänder verlieren ihre Bewegungsfreiheit, wodurch die Nerven speziell im Gürtelbereich leicht aber schmerzvoll zusammengedrückt werden.

Zudem versucht der Körper bei niedrigen Temperaturen, wichtige Organe wie Herz oder Lunge, den sogenannten Körperkern, mit mehr Blut zu versorgen. Dabei werden die Blutgefäße in Armen, Beinen und der Schulter deutlich gestrafft und die Durchblutung vermindert, was zu dumpfen Schmerzen in den betroffenen Regionen führen kann.

Verspannungen sind vor allem auch die Ursache für Rückenschmerzen im Winter. "Wer friert, zieht die Schultern zusammen, und der Rücken wird leicht bucklig. Passiert das häufiger, reagieren die Muskeln", sagt Kuschnig. Dadurch wird eine regelrechte Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Das heißt: Betroffene wollen sich schonen, indem sie weniger Bewegung machen. "Doch damit wählen sie den falschen Weg, denn Gelenke und Muskeln leben von Bewegung", so Kuschnig.

Gute Durchblutung senkt Reibungsschmerz

Werden Gelenke nicht bewegt, produzieren sie weniger Gelenkflüssigkeit, und der Schmerz verschlimmert sich. Regelmäßige körperliche Aktivitäten sorgen hingegen für eine bessere Durchblutung der Gelenke und reduzieren so den Reibungsschmerz. "Bei degenerativen Erkrankungen wie Arthrose ist eine gut trainierte Muskulatur besonders wichtig", betont Kuschnig. Sein Rat: Winterspaziergänge auf sicheren Wegen. Was noch wichtig ist: richtig anziehen. "Bei Kälte sollten die Gelenke stets warmgehalten werden", betont der Mediziner.

Tipps, wie die Gelenke gut durch den Winter kommen