Tim Cook glaubt an eine rosige Zukunft für Augmented-Reality-Anwendungen. Foto: APA/AFP/MANDEL NGAN

Apple-Boss Tim Cook glaubt, dass Augmented Reality (AR), also die Anreicherung von Realbildern mit zusätzlichen Informationen, "das nächste große Ding wird". Das sagte der 59-Jährige bei einem Auftritt in Irland, wo er für Apples 40-jährige Tätigkeit in Cork einen "Special Recognition Award" verliehen bekam. "AR wird unser ganzes Leben durchdringen", zitiert ihn "Siliconrepublic".

Hilfe bei Ölwechsel

Und Cook nennt auch ein Beispiel. Etwa wenn man unter dem Auto liege und Öl wechseln wolle, aber nicht genau wisse, wie das gehe. "Dann könnte man AR verwenden." Auch für die Gamingindustrie ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten. Dass AR die menschlichen Interaktionen zurückdrängen könne, glaubt Cook nicht: "AR isoliert nicht, es kann Diskussionen vielmehr erweitern."

Cooks Begeisterung passt zu Apples Fahrplan in naher Zukunft. Im Jahr 2022 soll das erste Augmented-Reality-Headset erscheinen. 2023 sollen schlanke AR-Brillen folgen, also eine Art indirekten Nachfolger für die Datenbrille Google Glass. Im Zuge einer internen Präsentation Mitte November sollen mehrere hochrangige Mitarbeiter betont haben, dass die neuen Geräte das iPhone innerhalb eines Jahrzehnts ablösen könnten.

Gesundheitsbereich

Auch Tech-Anwendungen im Gesundheitsbereich bescheinigt Cook eine rosige Zukunft. In dieser Branche stünden noch viele Möglichkeiten offen, welche auch die Kosten senken könnten. (red, 21.1.2020)