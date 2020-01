Am häufigsten sind Geisterfahrer am Abend unterwegs. Foto: APA

Wien – 417-mal ist im vergangenen Jahr via Ö3 vor Geisterfahrern gewarnt worden – das ist ein deutlicher Anstieg um 47 Meldungen gegenüber 2018 (plus 12,7 Prozent) und die größte Zahl an Geisterfahrern in den vergangenen elf Jahren. Am 9. März starb eine Geisterfahrerin bei einem Zusammenstoß auf der Westautobahn (A1), berichtete die Ö3-Verkehrsredaktion.

2018 gab es ebenso eine Tote bei einem Geisterfahrerunfall. An insgesamt acht Unfällen waren im Vorjahr Geisterfahrer beteiligt. Neben der Toten wurden sieben Personen schwer und fünf leicht verletzt. Damit ging die Zahl der Verletzten zurück, 2018 waren es noch elf Unfälle mit zehn Schwer- und sechs Leichtverletzten.

März mit den meisten Meldungen

Der stärkste Monat 2019 war der März mit 41 Meldungen, im Juni wurden mit 23 Geisterfahrern die wenigsten gezählt. Die meisten Warnungen gab es mit 69 auf der Südautobahn (A2). In Relation zur Gesamtlänge waren auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol die meisten Falschfahrer unterwegs – 17 auf 35 Kilometern Länge. Hier gab es 2019 die größte Geisterfahrerdichte. Das mit Abstand am stärksten betroffene Teilstück war die Semmering-Schnellstraße (S6) im steirischen Abschnitt zwischen dem Tunnel Semmering und dem Knoten St. Michael mit 25 Meldungen.

Im Bundesländerranking führte im Vorjahr erstmals seit 2015 Niederösterreich mit 101 Meldungen vor der Steiermark mit 93. Kärnten belegte erstmals seit 2006 mit 54 den dritten Rang. Jeweils nur zehn Meldungen gab es in Wien, Vorarlberg und dem Burgenland.

Die meisten Geisterfahrer-Meldungen gab es am Samstag, im Tagesverlauf waren Falschfahrer am häufigsten am Abend zwischen 18 und 21 Uhr unterwegs. Am 30. März gab es sechs Geisterfahrer-Warnungen. Der Tagesrekord von zehn an einem Tag vom 25. Juni 2006 bleibt somit bestehen.

Die meisten Geisterfahrer-Meldungen gab es mit 550 im Jahr 2004. Der niedrigste Wert wurde mit 358 im Jahr 2014 registriert. (APA, 21.1.2020)