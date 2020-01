Der Kardinal erwägt, Vorsitz in der Bischofskonferenz im März abzugeben, bleibt aber auf unbestimmte Zeit Erzbischof von Wien

Kardinal Schönborn bleibt vorerst im Amt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Wie die katholische Nachrichtenagentur Kathpress berichtet, belässt Papst Franziskus Kardinal Christoph Schönborn auch nach dessen 75. Geburtstag vorläufig und auf unbestimmte Zeit als Erzbischof von Wien im Amt. Das habe der Vatikan dem Kardinal nach Angaben der Erzdiözese Wien am Dienstag mitgeteilt.

Mit Vollendung des 75. Lebensjahres muss jeder Bischof der katholischen Kirche seinen Rücktritt anbieten. Kardinal Christoph Schönborn wird am Mittwoch 75 und tat das schon im Oktober. Mit der Antwort aus dem Vatikan sei jetzt klar, "dass der Papst das Rücktrittsgesuch des Wiener Erzbischofs weder mit sofortiger Wirkung, noch "jetzt für später" ("nunc pro tunc") angenommen hat. Vielmehr bleibt Schönborn als Erzbischof von Wien voll im Amt, jedoch vorläufig und auf unbestimmte Zeit", heißt es von Kathpress.

"In der Praxis bedeutet diese als besonders ehrenvoll geltende Regelung, dass in Ruhe das Verfahren zur Findung eines geeigneten Nachfolgers durchgeführt wird", hielt die Wiener Erzdiözese am Dienstag fest. Die Abberufung Schönborns als Erzbischof von Wien werde dann voraussichtlich zeitgleich mit der Bekanntgabe seines Nachfolgers erfolgen. Wann das sein wird, ist offen. (red, 21.1.2020)