Einmal wieder das ganze Bett nur für sich haben – oder ist es so eh bequem? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/brauns

Ausschlafen steht vermutlich bei vielen Eltern ganz weit oben auf der Liste der Dinge, die sie vermissen, seit sie ein Kind haben. Der Tagesrhythmus passt sich dann doch dem Nachwuchs an. Gefühlt mitten in der Nacht stehen die Kinder auf und starten mit hundertprozentiger Energie in den Tag. Setzt man sich in Ruhe auf die Couch, um die Zeitung oder gar ein Buch zu lesen, braucht das Kind mit Sicherheit etwas ganz dringend.

Auch wenn man die Kleinen unendlich lieb hat und die Kindheit ohnehin viel zu schnell vergeht, so gibt es doch ein paar Dinge, für die man gerne mehr Zeit oder überhaupt die Möglichkeit hätte. An so manchen Tagen würde man lieber alleine in den eigenen vier Wänden in den Tag hineinleben, dem eigenen Rhythmus folgen und eine kurze Zeit Urlaub vom Leben mit Kind nehmen.



Wie schaffen Sie sich Freiräume?

Was würden Sie als Erstes tun, wären Sie für kurze Zeit ohne Kind? Oder haben sich Ihre Prioritäten seither ohnehin so verschoben, dass Sie gar nichts vermissen? (wohl, 22.1.2020)