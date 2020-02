Die Caps Lock-Taste nimmt einen prominenten Platz auf der Tastatur ein. Doch es gibt kaum noch Grund, sie zu verwenden. Foto: Pixabay/itkannan4u

Sie sitzt recht prominent am linken Rand der Tastatur oberhalb der Shift-Taste. Und sie erfüllt eine sehr ähnliche Funktion: Caps Lock. Ein Druck auf diesen Button UND MAN SCHREIBT ALLES GROSS. Doch brauchen wir sie überhaupt noch?

Nein, befindet der Entwickler Daniel James. Er sieht die Taste als Relikt aus vergangenen Zeiten an und fordert ihre Abschaffung.

Lange Geschichte

Die Geschichte der Taste ist ein Teil der Begründung, warum sie Colins Meinung nach obsolet geworden ist. Den Anfang machte die Shift-Taste, dank der Schreibmaschinen im 19. Jahrhundert erstmals Groß- und Kleinbuchstaben schreiben konnten. Da man aber damals Adressen, Telegramme und andere Nachrichten traditionell nur groß schrieb, und das Halten des Shift-Schalters aus mechanischen Gründen anstrengend war, wurde daraus der "Shift Lock" entwickelt.

Er ließ die Schreibmaschine im Großschreibmodus einrasten, sorgte aber für neue Probleme. Denn nun wurden oft versehentlich Zeichen statt Zahlen geschrieben. Das Problem löste Doug Kerr an den Bell Labs in den 1960ern. Er entwickelte die "Cap"-Taste, mit der man ausschließlich Buchstaben groß schrieb. Aus ihr wurde schließlich die Caps Lock-Taste auf Computerkeyboards.

Mittlerweile obsolet

Die Zeit der groß geschriebenen Adressen ist allerdings weitgehend vorbei und die Ära der Telegramme sowieso. Heute hat man selbst in Messengern Zugang zu grundlegender Formatierung und kann Texte kursiv oder fett schreiben. Nachrichten in durchgängiger Großschreibung werden als unhöflich wahrgenommen, sie gelten als das geschrieben Äquivalent zu Geschrei. Dafür wird Caps Lock häufig versehentlich betätigt, weswegen es bei Passworteingaben oft eigene Warnhinweise gibt, wenn die Funktion aktiviert ist.

Für die wenigen Fälle, in denen man noch mehrere Großbuchstaben aneinander reihen muss, lohnt sich keine eigene Taste mehr, argumentiert der Programmierer. Ihre Funktion ließe sich zudem auch leicht in einen anderen Button verfrachten. So könnte man Caps Lock etwa aktivieren, in dem man zwei Mal schnell hintereinander die Shift-Taste betätigt – so wie man es bereits am Handy tut.

Manche Firmen hätten sogar schon damit begonnen, das Überbleibsel aus vergangenen Zeiten auszumustern. Beispielsweise Google, das auf seinen Chromebooks stattdessen eine eigene Taste für den Aufruf der Suche untergebracht hat.

Alternative: Emoji-Taste

James hat einen eigenen Vorschlag, wie man den Platz sinnvoll füllen könnte. Nämlich mit einer Taste, um schnell auf ein neues und längst allgegenwärtiges Element der modernen Kommunikation zuzugreifen: Emojis. Eine Idee, die sich auch in einem Apple-Patent aus 2017 findet.

Welche Funktion auch immer ihren Platz einnimmt sei beinahe egal. Es sei jedenfalls "Zeit für Caps Lock, zu gehen", so der Autor abschließend. Doug Kerr als Vater dieser Funktion scheint damit auch kein Problem zu haben. In einer E-Mail an James schreibt er: "Wir hatten auch Shift Lock auf unseren Tastaturen, bis sich jemand etwas Besseres hat einfallen lassen." (gpi, 29.02.2020)