Das Setup des Laufes war einfach: ein lockerer Longjog. Zweieinhalb Stunden standen auf dem Plan. Dass ich rausgehen würde, war immer klar gewesen. Nur gab es schon auch ein paar "Abers": Da war zum einen das Fotoshooting für eine Frühjahrsausgabe des "Red Bulletin" am Freitag gewesen, bei dem die Schauspielerin Martina Ebm und ich vier oder fünf Stunden in leichten Outfits im Eiswind am Döblinger Steg mehr standen als tatsächlich liefen. Bei echten Shootings ist das part of the game. Und deshalb: No need to complain.

Die Kälte, die man von so was mit heimnimmt, sitzt einem aber dann doch länger in den Knochen. Außerdem war daheim gerade Krankenstation mit Betreuungsauftrag angesagt: eine Kombi, die – gerade bei so einem Wetter – dann doch gegen die volle Dosis im Plan spricht.