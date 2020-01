2019-nCoV: Was es mit der neuartigen Lungenkrankheit auf sich hat und was es für Reisende zu beachten gilt

Nach wenigen Tagen haben sich bereits hunderte Personen angesteckt. Stündlich werden neue Fälle gemeldet, und eine Handvoll Tode musste bislang verzeichnet werden. Eine in China ausgebrochene, neuartige Lungenkrankheit sorgt weltweit für Aufmerksamkeit. Am Montag wurde bekannt, dass das Coronavirus (2019-nCoV) von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Was es mit der neuen Krankheit auf sich hat, wie sich das Virus ausbreitet und warum es noch keinen Grund zur Panik gibt, erklärt Karin Pollack vom STANDARD. Sie ist Leiterin des Ressorts Gesundheit. Den Podcast dazu hören Sie hier. (red, 21.1.2020)

Von einer ähnlichen Gefahr wie bei den Viren SARS oder MERS gehen Experten bislang nicht aus. Foto: APA/AFP/NICOLAS ASFOURI