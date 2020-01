Viel Flausch – wie hier beim jüngsten Panda-Nachwuchs im Berliner Zoo – serviert Servus TV mit der "Terra Mater"-Doku "Bärenstark" um 20.15 Uhr. Foto: APA/Zoo Berlin

19.40 REPORTAGE

Re: Jungbrunnen Joghurt? Chinesen pilgern in ein bulgarisches Dorf Joghurt aus den Rhodopen gilt in Bulgarien als mystisches Elixier für langes Leben. Damit werden nun auch Milchprodukte in China beworben. Und schon machen sich die Chinesen auf in das kleine bulgarische Bergdorf Momchilovtsi. Bis 20.15, Arte

20.15 EINSAMKEIT

Fremder Feind (D 2018, Rick Ostermann) Arnold (Ulrich Matthes) zieht sich nach dem Tod seines Sohnes auf eine abgelegene Berghütte zurück. Als ihn ein Fremder zu terrorisieren beginnt und seinen Hund verletzt, findet er einen neuen Lebensinhalt: den Kampf gegen den Feind. Bis 21.45, ARD

Trailer zu "Fremder Feind". Release Company

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Bärenstark! Acht Bärenarten bewohnen die Erde. Wie schaffen es zum Beispiel Pandas, mit Bambus auszukommen – obwohl sie als echte Bären einen Fleischfressermagen besitzen? Und wie können Grizzlybären sieben Monate im Jahr ohne Fressen und Trinken überstehen? Die Doku liefert die Antworten. Bis 21.10, Servus TV

20.15 VOLK OHNE STAAT

Die Kurden: Unterdrückung, Terrorismus und Verrat Die Interessen der mehr als 30 Millionen Kurden scheinen derzeit in erster Linie Spielball der internationalen Politik zu sein. Die Hoffnung auf einen eigenen Staat ist gering. Die Doku zeigt, was das im kurdischen Alltag bedeutet: zwischen Anpassung und Auflehnung, Tradition und Aufbruch, Terror und Diplomatie. Bis 22.00, ZDF Info

21.05 REAKTIONÄR

Die kleinen Machos sind zurück Während die neue Frauenbewegung gegen das Patriarchat und für Gleichberechtigung kämpft, erlebt paradoxerweise der Machismo bei jungen Männern ein Comeback. Bis 22.00, 3sat

22.05 COMICLEGENDE

Asterix & Co: Der Autor René Goscinny Am 5. November 1977 verstarb der französische Comicautor René Goscinny. Er hinterließ Werke wie Asterix,Lucky Luke,Isnogud,Der kleine Nick sowie das Wochenmagazin Pilote. Über das Leben und Wirken eines Künstlers, der von Frankreich aus ein ganzes Genre prägte. Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Australien – Hitze, Dürre, Feuer In Australien sind Buschfeuer ein übliches Naturphänomen, doch die aktuellen Brände über zigtausende Quadratkilometer sind die größten, die der Kontinent seit Beginn der Aufzeichnungen gesehen hat. Warum Australien von der Klimakrise besonders stark betroffen ist. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Down Under – 250 Jahre Australien 250 Jahre ist es her, dass der britische Seefahrer und Abenteurer James Cook mit seinem Schiff Endeavour in Down Under landete. Christa Hofmann porträtiert ein Land, das durch seine Vielfalt besticht. Bis 23.50, ORF 2