Wissen: U-Ausschüsse

Am Mittwoch wird der Nationalrat den 24. U-Ausschuss der Zweiten Republik beschließen. Es ist das vierte Untersuchungsgremium, das per Minderheitsantrag beschlossen wird – das ist erst seit der U-Ausschuss-Reform im Jahr 2015 möglich. Ein Viertel aller Abgeordneten kann die Einsetzung eines einzigen U-Ausschusses verlangen. Parallel dazu darf nur ein per Mehrheit beschlossener U-Ausschuss laufen: In der vergangenen Legislaturperiode waren das der BVT-Ausschuss per Minderheitsantrag; der Eurofighter-Ausschuss per Mehrheitsantrag.

Allerdings kann die Mehrheit Einspruch gegen die Pläne der Minderheit einlegen. Das wird beim geplanten Ibiza-Ausschuss passieren. ÖVP und Grüne werden folgende Themen blockieren: "Umstrukturierung der Finanzmarktaufsicht", "die Bestellung von Aufsichtsräten und anderen Organen in Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist" sowie "straf- und disziplinarrechtliche Ermittlungen infolge des Ibiza-Videos und gegen die Casinos Austria AG". Übrig bleiben die Untersuchung von Glücksspielgesetzen, geplanten Novellen in diesem Bereich und die Einflussnahme auf die Casinos Austria AG sowie ihre direkten oder indirekten Eigentümerinnen (etwa Novomatic und Sazka).

Diese Blockade können wiederum Neos und SPÖ beeinspruchen, und dann ist der Verfassungsgerichtshof am Zug. Dasselbe gilt auch für Zeugenladungen. Entscheidungen muss der Gerichtshof dann binnen vier Wochen fällen. (Fabian Schmid, 21.1.2020)

