Bei den Protesten gegen den Akademikerball 2019 waren auch die "Omas gegen Rechts" dabei. Foto: Matthias Cremer

Am Freitag wird die Wiener Innenstadt zur Ausnahmezone. Die Landespolizeidirektion Wien hat rund um den von der FPÖ Wien organisierten Akademikerball bereits ein Platzverbot rund um die Hofburg angekündigt. Nach einer Einsatzbesprechung, die am Mittwoch stattfinden soll, wird es diesbezüglich genauere Informationen geben. Die Wiener Linien haben wegen der Demos in der Innenstadt schon die voraussichtlichen Beeinträchtigungen der City-Busse wie auch der Ringlinien ab dem Nachmittag bekanntgegeben.

Zu Protesten gegen den Ball hat etwa die Offensive gegen Rechts aufgerufen – das Bündnis will laut Aufruftext den "FPÖ-Burschiball blockieren". Der Ball sei den Aktivisten als "Vernetzungstreffen der extremen Rechten" auch weiterhin "ein Dorn im Auge", wie sie auf ihrer Website schreiben.

Anzeigen wegen Demoaufrufen

"Vorboten", dass es am Freitag zu gröberen Ausschreitungen bei den Demos kommen könnte, sieht der Ballorganisator und blaue Gemeinderat Udo Guggenbichler in den "gewalttätigen Protesten an der Uni Wien". Sowohl in den Blockaden linker Aktivisten, die die Zugänge zur Vorlesung des FPÖ-nahen Historikers Lothar Höbelt versperrt haben und dort etwa Eier geworfen haben, wie auch im Übergriff auf einen Studenten.

Guggenbichler wolle daher "die Gewalttäter vor den Vorhang holen", wie er dem STANDARD sagt. Er habe bereits Sachverhaltsdarstellungen gegen die Demoaufrufe gegen den Akademikerball eingebracht. Denn am Ballabend sei mit Straftaten auf der Straße zu rechnen, so der FPÖ-Politiker.

Der Ball selbst wird ein Hochsicherheitsunterfangen. Das "hohe Niveau" der letzten Jahre werde beibehalten, besondere Verkehrungen getroffen. So werde wie auch schon in den vergangenen Jahren heuer wieder eine Gesichtserkennung in den Räumen der Hofburg zur Anwendung kommen, sagt Guggenbichler. 2017 hatten Aktivisten der "Burschenschaft Hysteria" den Ball gestört.

Um die 2000 Karten seien laut Guggenbichler bereits verkauft worden. Nach dem Zerwürfnis der Blauen mit Heinz-Christian Strache wird dieser laut einem Bericht der Tageszeitung Österreich nicht am Ball teilnehmen. Strache hatte als Wiener Parteichef in der Vergangenheit die Eröffnungsreden für den Ball gehalten.

Hofer und Nepp halten Reden

Statt Strache werden heuer dessen Nachfolger sprechen: Bundesparteichef Norbert Hofer und der Wiener Parteichef, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Ob auch Mitglieder der Abspaltung der Wiener FPÖ, der DAÖ, beim Ball willkommen sind? "Ich werde mich nicht zur Diskriminierung nötigen lassen", sagt Guggenbichler. Jeder Ballgast, der sich wie ein Gast verhält, sei willkommen, egal welche politische Gesinnung er habe. "Es wäre auch kein Problem, wenn Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zum Tanzen auf den Ball kommt, aber ich befürchte, sie ist eher auf der Demo."

Ein möglicher, aber noch nicht bestätigter Gast ist der Identitäre Martin Sellner. SPÖ und ÖVP äußerten ihre Kritik daran. (Oona Kroisleitner, 22.1.202020)